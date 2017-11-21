На Майдане поставили палатки и произошли стычки с полицией

Копірайт зображення Reuters

На Майдане Независимости в Киеве произошли незначительные столкновения между активистами и полицией.

Потасовка началась после того, как участники акции установили две палатки, передают информагентства.

Правоохранители, согласно сообщениям, были в спецобмундировании и балаклавах.

Копірайт зображення Reuters

По информации "Украинских новостей", примерно в 18:00 силовики выстроились в две шеренги и начали оттеснять митингующих от палаток.

В ответ полицейских начали бить и обзывать, говорится в сообщении агентства.

Правоохранители силу не применяли и примерно через 20 минут после начала потасовки ушли с площади.

Передают, что около полусотни активистов продолжают акцию. На видеотрансляции видно, как люди с разными флагами проводят митинг под монументом Независимости, требуя отставки действующей власти.

Во вторник в Украине отмечают День достоинства и свободы - четыре года назад в этот день начался Евромайдан.