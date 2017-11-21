В Беларуси задержали трех украинцев, собиравших ягоды

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Белорусские пограничники задержали трех украинцев около населенного пункта Деревная в Столинском районе.

"Иностранцы умышленно незаконно отправились в Беларусь за ягодами", - сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.

Двух мужчин и одну женщину, согласно сообщению, задержали 20 ноября.

"Среди задержанных были и те, кто ранее привлекался за подобное правонарушение. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь в течение 5 лет", - также говорится в сообщении.

В отношении одного из задержанных украинцев начали проверку согласно уголовно-процессуальному законодательству.

"Любителям лесного урожая не стоит легкомысленно относиться к правилам пересечения границы. Даже неумышленное правонарушение может привести к серьезным последствиям", - подчеркнула белорусская сторона.

В пограничном комитете добавили, что для "сбора дикоросов кроме постоянно действующих пунктов пропуска для граждан Украины открываются также и сезонные".

Накануне в отношениях между Украиной и Беларусью произошло обострение - после того, как белорусские спецслужбы обвинили Киев в создании агентурной сети на территории их страны.

В рамках дела они задержали украинского журналиста Павла Шаройко и обвинили его в шпионаже. Министерство обороны Украины опровергло эти обвинения.

Также ранее в Беларуси задержали украинца Павла Гриба и передали его спецслужбам России.