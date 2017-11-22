Умер певец Дмитрий Хворостовский

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Российский певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни. Информацию о смерти Хворостовского агентству ТАСС подтвердил агент певца.

Семья Хворостовского также сообщила о его смерти, добавив, что он скончался в среду утром у себя дома в Лондоне.

Артист страдал тяжелым онкологическим заболеванием. О его болезни стало известно в июне 2015 года, когда он был вынужден отменить все запланированные выступления и концерты для того, чтобы пройти курс лечения: врачи диагностировали у него опухоль мозга.

Тогда на сайте певца указывалось, что болезнь не отразилась на его вокальных способностях, однако певец страдает от нарушений равновесия.

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Хворостовский прошел курс лечения, после чего вновь вернулся на сцену уже через пару месяцев, но осенью 2016 года снова был вынужден пройти курс химиотерапии.

Буквально месяц назад СМИ ошибочно сообщали о смерти Хворостовского, эту информацию тогда опровергла жена певца Флоранс.

Голос, который был известен всему миру

Дмитрий Александрович Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске.

В детстве он учился в музыкальной школе, затем закончил музыкальное отделение Красноярского педагогического училища им. А. М. Горького и вокальный факультет Красноярского государственного института искусств по классу профессора Екатерины Иофель. Певческий голос - баритон.

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В 1989 году Хворостовский победил на IV Международном конкурсе вокалистов "Певец мира" в Кардиффе. После этого ему стали поступать предложения выступать на самых известных мировых сценах. Эта победа принесла ему широкую известность.

Хворостовский исполнял главные партии в операх "Евгений Онегин", "Иоланта", "Пиковая дама", "Травиата", "Отелло", "Любовный напиток", "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" и многих других.

Хворостовский исполнял также русские народные песни, романсы, военные советские песни.

Он стал первым оперным исполнителем, выступившим с оркестром и хором на Красной площади в Москве. Это случилось 28 мая 2004 года.

Хворостовский - народный артист России, это звание было присвоено ему в 1995 году. Его жена - итальянская певица Флоранс Илли. От первого и второго браков у певца пятеро детей - четверо своих и один усыновленный.