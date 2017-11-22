Лидер луганских боевиков Плотницкий уехал в Россию - МВД

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидер самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий, архивное фото

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили бегство главаря "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого в Россию. Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в своем Facebook.

"Напоминаю, что первого главаря боевиков Болотова не спасло бегство в Москву и уход от дел - 27 января этого года он внезапно там и умер от "сердечного недостаточности", попив кофе", - написал он.

Накануне лидер самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий уволил так называемого "министра внутренних дел" Корнета. Последний этот факт опроверг.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ во вторник вечером сообщила, что вооруженные люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков блокировали центр Луганска.

Неизвестные заблокировали подъезды автотранспорта к зданию "МВД самопровозглашенной Луганской народной республики", а также к зданию администрации.

В связи с этим президент Петр Порошенко созвал внеочередное заседание военного кабинета СНБО.