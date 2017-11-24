Писториусу вдвое увеличили срок за убийство подруги

Копірайт зображення Reuters Image caption Писториус застрелил Риву Стинкамп в 2013 году

Суд в ЮАР увеличил до 13 лет и пяти месяцев срок заключения олимпийском атлету Оскару Писториусу за убийство его подруги.

Ранее его приговорили к шестилетнему сроку, и прокуроры утверждали, что приговор был "шокирующе мягким".

Как заявили представители семьи убитой Ривы Стинкамп, новое решение суда "подтвердило существование правосудия".

Писториус заявил, что застрелил свою девушку, потому что перепутал ее с грабителями.

Убийство произошло в День святого Валентина 2013 года.

Суд низшей инстанции, назначивший шестилетний срок, сослался на смягчающие обстоятельства, такие как потребность в реабилитации и угрызения совести, которые испытывал Писториус.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рива Стинкамп была известной моделью

Писториус выстрелил в Стинкамп четыре раза. Он стрелял через запертую дверь туалета своего дома в Претории.

Оскар Писториус шесть раз выиграл золото на Паралимпийских играх.

Он вошел в историю, став первым спринтером с ампутированными конечностями, который принял участие в Олимпиаде. Во время Игр в Лондоне 2012 года он бежал на протезных "лезвиях".

Обе ноги ниже колена ему ампутировали в детстве.