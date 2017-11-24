Писториусу вдвое увеличили срок за убийство подруги
Суд в ЮАР увеличил до 13 лет и пяти месяцев срок заключения олимпийском атлету Оскару Писториусу за убийство его подруги.
Ранее его приговорили к шестилетнему сроку, и прокуроры утверждали, что приговор был "шокирующе мягким".
Как заявили представители семьи убитой Ривы Стинкамп, новое решение суда "подтвердило существование правосудия".
Писториус заявил, что застрелил свою девушку, потому что перепутал ее с грабителями.
Убийство произошло в День святого Валентина 2013 года.
Суд низшей инстанции, назначивший шестилетний срок, сослался на смягчающие обстоятельства, такие как потребность в реабилитации и угрызения совести, которые испытывал Писториус.
Писториус выстрелил в Стинкамп четыре раза. Он стрелял через запертую дверь туалета своего дома в Претории.
Оскар Писториус шесть раз выиграл золото на Паралимпийских играх.
Он вошел в историю, став первым спринтером с ампутированными конечностями, который принял участие в Олимпиаде. Во время Игр в Лондоне 2012 года он бежал на протезных "лезвиях".
Обе ноги ниже колена ему ампутировали в детстве.