В ПАСЕ отказались от дебатов по возвращению российской делегациии - Арьев

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Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отказался проводить дебаты о возвращении прав делегации РФ в организацию. Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"В то же время будут дебаты на тему "Демократия сломана - какой ответ". Я рад, что ПАСЕ правильно расставила приоритеты", - написал политик на своей странице в Facebook.

ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации.

В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.