Тиллерсон заявил, что отношения США и России зависят от ситуации в Украине

Копірайт зображення AFP

Российско-американские отношения могут улучшиться только после решения украинского вопроса.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время выступления в Центре Уилсона в Вашингтоне.

По его словам, возобновление нормальных отношений США с Россией зависит от полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Позвольте мне четко заявить: связанные с Минском санкции будут оставаться действующими, пока Россия не изменит решения, которые привели к ним", - сказал Тиллерсон.

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты признают, что в Украине идет война, в результате которой люди погибают каждый день.

"Мы неоднократно настойчиво призывали Россию начать путь к миру ... Россия решила нарушить суверенитет самой большой страны в Европе. Соединенные Штаты и Европа стоят плечо к плечу с 2014 года и противостоят этой российской агрессии скоординированной политикой санкций", - заявил Тиллерсон.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин недавно сообщил, что министерство финансов США в январе подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры.

Британский еженедельник Economist 25 ноября писал, что ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина обеспокоено новыми санкциями США против России, которые вскоре вступят в силу.

В сентябре ЕС продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.