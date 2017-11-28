К берегам Японии прибило лодку с останками восьми человек

Копірайт зображення Reuters Image caption Лодку с неопознанными телами нашли 27 ноября на пляже в окрестностях города Ога

К берегам Японии прибило деревянную лодку с останками восьми человек. Власти Японии пытаются установить, кто были эти люди и откуда они прибыли.

Лодку обнаружили на пляже в префектуре Акита. Некоторое время назад стало известно, что примерно в этом же районе в море унесло лодку предположительно с северокорейскими рыбаками.

Такие лодки с телами на борту, которые называют кораблями-призраками, регулярно прибивает к берегам Японии. Считается, что это рыболовецкие суда из Северной Кореи.

Как сообщает японский канал NHK, семиметровую лодку нашли в воскресенье на пляже неподалеку от города Ога. На судне не было никаких навигационных приборов.

Обследовав лодку в понедельник, власти обнаружили останки восьми человек. Некоторые тела разложились до костей.

По данным новостного агентства "Киодо", береговая охрана считает, что обнаруженная лодка и ее пассажиры прибыли из КНДР.

Это один из многих случаев такого рода. В пятницу деревянную лодку с восемью живыми пассажирами прибило к японскому берегу в районе города Юрихондзё.

Один из них объяснил, что на лодке действительно рыбаки из Северной Кореи, которые занимались ловлей кальмара. Из-за возникших в море проблем лодку отнесло в воды Японии.

Копірайт зображення Reuters Image caption Подобные лодки часто снабжены большими светильниками, чтобы привлекать рыбу по ночам

Как сообщает агентство Reuters, на выходных было обнаружено еще два тела на острове Садо. При них нашли пачку северокорейских сигарет и другие вещи с этикетками на корейском языке.

Береговая охрана японских городов постоянно сталкивается с рыболовецкими лодками, которые следуют из КНДР, но отклоняются от курса. Периодически японцы проводят операции по спасению рыбаков.

По словам корреспондента ВВС Селии Хаттон, корабли-призраки появляются у берегов Японии из-за того, что, пытаясь преодолеть голод, Северная Корея старается увеличить улов.

Это заставляет рыбаков выходить в море на устаревших, плохо оборудованных судах и заплывать слишком далеко. Кроме того, у таких лодок нет системы для подачи сигнала бедствия, отмечает корреспондент.