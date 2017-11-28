К берегам Японии прибило лодку с останками восьми человек
К берегам Японии прибило деревянную лодку с останками восьми человек. Власти Японии пытаются установить, кто были эти люди и откуда они прибыли.
Лодку обнаружили на пляже в префектуре Акита. Некоторое время назад стало известно, что примерно в этом же районе в море унесло лодку предположительно с северокорейскими рыбаками.
Такие лодки с телами на борту, которые называют кораблями-призраками, регулярно прибивает к берегам Японии. Считается, что это рыболовецкие суда из Северной Кореи.
Как сообщает японский канал NHK, семиметровую лодку нашли в воскресенье на пляже неподалеку от города Ога. На судне не было никаких навигационных приборов.
Обследовав лодку в понедельник, власти обнаружили останки восьми человек. Некоторые тела разложились до костей.
По данным новостного агентства "Киодо", береговая охрана считает, что обнаруженная лодка и ее пассажиры прибыли из КНДР.
Это один из многих случаев такого рода. В пятницу деревянную лодку с восемью живыми пассажирами прибило к японскому берегу в районе города Юрихондзё.
Один из них объяснил, что на лодке действительно рыбаки из Северной Кореи, которые занимались ловлей кальмара. Из-за возникших в море проблем лодку отнесло в воды Японии.
Как сообщает агентство Reuters, на выходных было обнаружено еще два тела на острове Садо. При них нашли пачку северокорейских сигарет и другие вещи с этикетками на корейском языке.
Береговая охрана японских городов постоянно сталкивается с рыболовецкими лодками, которые следуют из КНДР, но отклоняются от курса. Периодически японцы проводят операции по спасению рыбаков.
По словам корреспондента ВВС Селии Хаттон, корабли-призраки появляются у берегов Японии из-за того, что, пытаясь преодолеть голод, Северная Корея старается увеличить улов.
Это заставляет рыбаков выходить в море на устаревших, плохо оборудованных судах и заплывать слишком далеко. Кроме того, у таких лодок нет системы для подачи сигнала бедствия, отмечает корреспондент.