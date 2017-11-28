КНДР запустила очередную ракету

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету, сообщает информационное агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Никаких подробностей о запуске пока нет. Агентство не уточняет ни модель ракеты, ни направление ее полета.

Предыдущее ракетное испытание Пхеньян провел в середине сентября. По оценке специалистов, ракета достигла высоты около 770 км и пролетела около 3700 км. Она прошла над японским островом Хоккайдо прежде чем упасть в Тихий океан.