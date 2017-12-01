Определились группы на ЧМ-2018 в России

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится в России

В пятницу вечером состоялась жеребьевка, которая определила, с какими соперниками в группах будут играть сборные на Чемпионате мира по футболу-2018.

Группы будут выглядеть так:

Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран

Португалия, Испания, Марокко, Иран Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания

Франция, Австралия, Перу, Дания Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Бельгия, Панама, Тунис, Англия Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

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Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится в России.

Сборная Украины на этот чемпионат не поедет, так как команда не прошла квалификационный турнир.

• Сборная Украины не поедет в Россию на ЧМ-2018

В отличие от других команд, сборная России не проходила отборочный турнир, поскольку она является хозяйкой чемпионата.

За Кубок мира поборются 32 страны, которые в ходе жеребьевки разделились на восемь групп.

Самая титулованная команда чемпионата - Бразилия, на счету которой пять чемпионских титулов на "мундиалях".

Меньше опыта у Исландии и Панамы, которые ранее не участвовали в таком турнире.