Определились группы на ЧМ-2018 в России
В пятницу вечером состоялась жеребьевка, которая определила, с какими соперниками в группах будут играть сборные на Чемпионате мира по футболу-2018.
Группы будут выглядеть так:
- Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай
- Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран
- Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания
- Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
- Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
- Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея
- Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия
- Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония
Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится в России.
Сборная Украины на этот чемпионат не поедет, так как команда не прошла квалификационный турнир.
• Сборная Украины не поедет в Россию на ЧМ-2018
В отличие от других команд, сборная России не проходила отборочный турнир, поскольку она является хозяйкой чемпионата.
За Кубок мира поборются 32 страны, которые в ходе жеребьевки разделились на восемь групп.
Самая титулованная команда чемпионата - Бразилия, на счету которой пять чемпионских титулов на "мундиалях".
Меньше опыта у Исландии и Панамы, которые ранее не участвовали в таком турнире.