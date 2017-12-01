Определились группы на ЧМ-2018 в России

  • 1 декабря 2017
У Кремля перед жеребьевкой Копірайт зображення Getty Images
Image caption Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится в России

В пятницу вечером состоялась жеребьевка, которая определила, с какими соперниками в группах будут играть сборные на Чемпионате мира по футболу-2018.

Группы будут выглядеть так:

  • Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай
  • Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран
  • Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания
  • Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
  • Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
  • Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея
  • Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия
  • Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония
Копірайт зображення fifa.com

Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится в России.

Сборная Украины на этот чемпионат не поедет, так как команда не прошла квалификационный турнир.

Сборная Украины не поедет в Россию на ЧМ-2018

В отличие от других команд, сборная России не проходила отборочный турнир, поскольку она является хозяйкой чемпионата.

За Кубок мира поборются 32 страны, которые в ходе жеребьевки разделились на восемь групп.

Самая титулованная команда чемпионата - Бразилия, на счету которой пять чемпионских титулов на "мундиалях".

Меньше опыта у Исландии и Панамы, которые ранее не участвовали в таком турнире.

Новости по теме