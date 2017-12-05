Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск

Копірайт зображення Getty Images

Генпрокуратура поручила полиции разыскать и задержать Михеила Саакашвили. Об этом BBC Украина сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"ГПУ подготовила и передала председателю Нацполиции Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Саакашвили, который сбежал из-под стражи во время транспортировки к следователю СБУ", - сообщил он.

По его словам, это "создает условия" для его задержания.

Доказательства связей Михеила Саакашвили с "организованной преступной группировкой Виктора Януковича были добыты законным способом", говорится в комментарии пресс-службы Администрациии президента в ответ на запрос BBC Украина.

Там также отметили, что телефонные разговоры и "непосредственная передача денег" на организацию массовых беспорядков в Украине "наглядно демонстрируют истинную цену всех политических и "изобличающих" заявлений, которые в последнее время были высказаны Саакашвили".

"Напоминаем, что и в Грузии против Саакашвили возбужден ряд дел, в том числе коррупционных", - добавили в АП.

Копірайт зображення UNIAN

Луценко в Раде

Генпрокурор Украины Юрий Луценко приехал в Верховную Раду, где призвал Саакашвили "прийти к следователю".

"Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом в суде", - заявил глава ГПУ.

Генпрокурор заявил, что будет ходатайствовать о домашнем аресте.

Также он обратился к митингующим возле Верховной Рады "прекратить сценарий Москвы" и призвал их снять палатки и предъявить "деньги Курченко".

Во время выступления в парламенте Луценко снова обнародовал записи телефонных разговоров, в которых, по его словам, общается один из соратников Саакашвили Северион Дангадзе и "представитель беглого олигарха Сергея Курченко". Также прозвучала запись разговора с определенными договоренностями между Саакашвили и самим Сергеем Курченко.

Представитель ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что прокуратура города Киева начала уголовное производство по факту того, что депутаты "препятствовали" правоохранителям, которые задерживали Саакашвили.

Копірайт зображення Reuters

Митинг

Экс-президент Грузии и лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили вместе с активистами находится на митинге возле Верховной Рады.

Перед этим толпа освободила его из автомобиля силовиков, в котором его должны были отвезти на допрос.

Полиция задержала девять человек, которые блокировали транспорт, в котором находился Саакашвили. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киева Оксану Блищик.

Возле Верховной Рады вечером во вторник находятся несколько сотен человек выкрикивают "Позор!" и "Импичмент!".

Около сотни нацгвардейцев охраняют периметр парламента. Правоохранители не препятствовали движению колонны Саакашвили.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев обратился к участникам митинга в Киеве. "Полиция предостерегает от любых провокационных действий со стороны активно настроенных граждан. Возможны провокации как к самим участникам митинга, так и в отношении прохожих", - отметил глава ведомства.

Копірайт зображення EPA

Реакция Саакашвили

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что экс-глава Одесской ОГА пока не планирует идти к следователю.

"Власть в Украине захватила организованная преступная группировка", - сказал Саакашвили со сцены возле Рады.

На обвинения Генпрокуратуры в свой адрес Саакашвили отреагировал так: "Я обвиняю Луценко и СБУ в провокации, подтасовке фактов, создании фейковых записей, о чем я предупреждал несколько дней назад".

Он также отрицает связь с бывшим президентом Виктором Януковичем и призывает "максимально мобилизоваться сторонникам".

Задержание, деньги и сумка с документами

Генпрокурор также рассказал детали задержания соратника Саакашвили Севериона Дангадзе. По словам Юрия Луценко, ГПУ располагала информацией о его пребывании в Буковеле, а задержали Дангадзе во Львове при попытке бегства за границу с частью полученных от курьера денег.

При нем была сумка с документами, в которых были расписаны расходы полученных от Курченко денег: на автобусы, телевидение, питание, подкуп различных лиц, в том числе журналистов, рассказал руководитель ГПУ.

В доме Дангадзе при обыске обнаружили паспорт гражданина Украины Михеила Саакашвили, который, по словам самого экс-губернатора Одесской области, у него отобрали.

Юрий Луценко уточнил, что Дангадзе инкриминируют ст. 110 (госизмена) и ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их деятельности) уголовного кодекса Украины.

В суде ГПУ будет ходатайствовать об аресте Дангадзе, добавил Луценко.

Генпрокурор также напомнил, что бизнесмену Сергею Курченко, который бежал в Россию, сообщили о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.