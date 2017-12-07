Статус Иерусалима: на Западном берегу вспыхнули столкновения

Копірайт зображення AFP Image caption После заявлений Дональда Трампа на Западном берегу Иордана снова нарастает напряжение

На Западном берегу Иордана и в секторе Газа вспыхнули столкновения между разъяренными палестинцами и полицией - по сообщениям, по меньшей мере 17 человек получили ранения.

Палестинцев возмутили недавние заявления президента США Дональда Трампа, который назвал Иерусалим столицей Израиля - анонсировав изменение политики американских властей в этом щекотливом вопросе.

Власти Палестинской автономии призвали ко всеобщей забастовке в палестинских городах, а в Газе исламистская группировка "Хамас" - к восстанию против Израиля.

Израиль, в свою очередь, отправил на Западный берег дополнительные войска.

Существуют опасения, что заявления Дональда Трампа могут разжечь новую волну насилия в регионе.

Що саме сказав Трамп?

Что сказал Трамп?

В среду президент США заявил, что "пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля".

"Я выбрал этот курс в интересах Соединенных Штатов Америки и ради достижения мира между Израилем и палестинцами", - сказал Трамп. Он также дал распоряжение Госдепартаменту США начать подготовку к переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Копірайт зображення EPA Image caption Палестинські активісти понівечили мурал із зображенням Дональда Трампа на стіні у Вифлеємі

Несмотря на предупреждения об опасности подобного шага, это решение стало выполнением предвыборных обещаний Трампа и импонирует его правым сторонникам.

Как отметил президент США, признание столичного статуса Иерусалима станет "не более и не менее, чем признанием реальности".

Палестинская сторона хочет сделать Восточный Иерусалим будущей столицей своего государства. Как отмечает корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет, Трамп воздержался от использования израильского обозначения Иерусалима как "вечного и неделимого" города.

Почему так важно это заявление?

Распоряжение Трампа означает, что Вашингтон пошел против консенсуса международного сообщества в отношении статуса Иерусалима.

Поскольку город имеет символическое значение и для Израиля, и для палестинцев, его окончательный статус, согласно израильско-палестинскому договору 1993 года, должен был обсуждаться на более поздних стадиях переговоров.

Суверенитет Израиля над Иерусалимом никогда не признавался другими странами, и все иностранные посольства до сих пор находились в Тель-Авиве.

Восточный Иерусалим, в котором находится древняя часть города, был аннексирован Израилем после Шестидневной войны 1967 года.

В Иерусалиме находятся святыни трех авраамических религий - иудаизма, ислама и христианства.

Что говорят Израиль и палестинцы?

Реакция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на заявление президента Дональда Трампа была ожидаемо положительной.

"Иерусалим был в центре наших надежд, наших мечтаний, наших молитв в течение трех тысячелетий", - написал он в Twitter.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим является "вечной столицей Палестины".

Он назвал заявление Трампа "жалким", добавив, что решение президента США означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.Палестинская группировка ХАМАС заявила, что решение Трампа "открывает врата ада".

Как отреагировали другие страны?

Союзники США на Ближнем Востоке агрессивно реагируют на новость о статусе Иерусалима.

Иордания, под надзором которой находятся все исламские святыни города, выступила с предупреждением, что действия Трампа повлекут тяжелые последствия.

По инициативе Иордании было созвано экстренное совещание с участием Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Ахмед Абуль Гейт, глава Лиги, заявил, что этот шаг США поспособствует росту фанатизма и жестокости.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал происходящее огромной катастрофой, которая уничтожит хрупкий мир и приведет к новым конфликтам.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал мировых лидеров вмешаться в ситуацию.

"Такое решение США перечеркнет мирный процесс и дестабилизирует ситуацию в регионе", - сказал он.

На протяжении десятилетий США были вовлечены в мирные переговоры. Администрация Трампа и сейчас работает над новым проектом мирного соглашения. Но признание Иерусалима столицей Израиля приведет к тому, что Вашингтон потеряет свои позиции в глазах палестинцев.