Статус Иерусалима: на Западном берегу вспыхнули столкновения

  • 7 декабря 2017
Після заяв Дональда Трампа на Західному березі Йордану знову розгорілася напруга Копірайт зображення AFP
Image caption После заявлений Дональда Трампа на Западном берегу Иордана снова нарастает напряжение

На Западном берегу Иордана и в секторе Газа вспыхнули столкновения между разъяренными палестинцами и полицией - по сообщениям, по меньшей мере 17 человек получили ранения.

Палестинцев возмутили недавние заявления президента США Дональда Трампа, который назвал Иерусалим столицей Израиля - анонсировав изменение политики американских властей в этом щекотливом вопросе.

Власти Палестинской автономии призвали ко всеобщей забастовке в палестинских городах, а в Газе исламистская группировка "Хамас" - к восстанию против Израиля.

Израиль, в свою очередь, отправил на Западный берег дополнительные войска.

Существуют опасения, что заявления Дональда Трампа могут разжечь новую волну насилия в регионе.

Що саме сказав Трамп?

Что сказал Трамп?

В среду президент США заявил, что "пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля".

"Я выбрал этот курс в интересах Соединенных Штатов Америки и ради достижения мира между Израилем и палестинцами", - сказал Трамп. Он также дал распоряжение Госдепартаменту США начать подготовку к переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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Image caption Палестинські активісти понівечили мурал із зображенням Дональда Трампа на стіні у Вифлеємі

Несмотря на предупреждения об опасности подобного шага, это решение стало выполнением предвыборных обещаний Трампа и импонирует его правым сторонникам.

Как отметил президент США, признание столичного статуса Иерусалима станет "не более и не менее, чем признанием реальности".

Палестинская сторона хочет сделать Восточный Иерусалим будущей столицей своего государства. Как отмечает корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет, Трамп воздержался от использования израильского обозначения Иерусалима как "вечного и неделимого" города.

Почему так важно это заявление?

Распоряжение Трампа означает, что Вашингтон пошел против консенсуса международного сообщества в отношении статуса Иерусалима.

Поскольку город имеет символическое значение и для Израиля, и для палестинцев, его окончательный статус, согласно израильско-палестинскому договору 1993 года, должен был обсуждаться на более поздних стадиях переговоров.

Суверенитет Израиля над Иерусалимом никогда не признавался другими странами, и все иностранные посольства до сих пор находились в Тель-Авиве.

Восточный Иерусалим, в котором находится древняя часть города, был аннексирован Израилем после Шестидневной войны 1967 года.

В Иерусалиме находятся святыни трех авраамических религий - иудаизма, ислама и христианства.

Что говорят Израиль и палестинцы?

Реакция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на заявление президента Дональда Трампа была ожидаемо положительной.

"Иерусалим был в центре наших надежд, наших мечтаний, наших молитв в течение трех тысячелетий", - написал он в Twitter.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим является "вечной столицей Палестины".

Он назвал заявление Трампа "жалким", добавив, что решение президента США означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.Палестинская группировка ХАМАС заявила, что решение Трампа "открывает врата ада".

Как отреагировали другие страны?

Союзники США на Ближнем Востоке агрессивно реагируют на новость о статусе Иерусалима.

Иордания, под надзором которой находятся все исламские святыни города, выступила с предупреждением, что действия Трампа повлекут тяжелые последствия.

По инициативе Иордании было созвано экстренное совещание с участием Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Ахмед Абуль Гейт, глава Лиги, заявил, что этот шаг США поспособствует росту фанатизма и жестокости.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал происходящее огромной катастрофой, которая уничтожит хрупкий мир и приведет к новым конфликтам.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал мировых лидеров вмешаться в ситуацию.

"Такое решение США перечеркнет мирный процесс и дестабилизирует ситуацию в регионе", - сказал он.

На протяжении десятилетий США были вовлечены в мирные переговоры. Администрация Трампа и сейчас работает над новым проектом мирного соглашения. Но признание Иерусалима столицей Израиля приведет к тому, что Вашингтон потеряет свои позиции в глазах палестинцев.

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