Активиста, который сорвал в Москве показ фильма об Украине, арестовали на 7 суток

Image caption Полиция выводила людей из кинозала после того, как активисты SERB облили экран вонючей жидкостью

Суд Москвы арестовал на семь суток одного из лидеров радикального движения SERB Игоря Бекетова, который вместе с другими активистами сорвал показ фильма "Полет пули" режиссера Беаты Бубенец о конфликте на востоке Украины.

Такой же срок под арестом проведут еще двое активистов SERB - Юрий Горошко и Оксана Шкода. Всех их признали виновными в неповиновении работникам милиции. На суде Бекетов и Горошко в свою защиту заявили, что во время задержания правоохранители, несмотря на требование закона, не представились. Полицейские это отрицали.

Бекетов, кроме того, заявил на суде, что считал своим долгом "помешать показу фильма, где убивают русских", цитирует его "Интерфакс".

Ленту Беаты Бубенец "Полет пули" о событиях на востоке Украины глазами бойцов добровольческого батальона "Айдар" должны были показывать в рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" в Москве. Но несколько десятков провокаторов вскоре после начала показа ворвались в зал московского кинотеатра "Октябрь", где сидели зрители, и, выкрикивая лозунги "Позор бандеровцам" и "Остановите показ фильма против русских", облили экран вонючей жидкостью.

В результате, зрителей, которых на тот момент в зале было около 200, пришлось эвакуировать спецподразделениям полиции.

Президент фестиваля Виталий Манский тогда заявил в комментарии ВВС, что еще не видел таких провокаций - даже на показах более противоречивых лент.

"Мы стали свидетелями того, что поиск дороги к миру (с Украиной) пока неактуален для нашего общества", - заявил он.

По словам режиссера фильма, во время первого показа 9 декабря к ней и Манскому подошли несколько человек и заявили, что они выступают против демонстрации фильма: они утверждали, что им известно о якобы военных преступлениях бойцов "Айдара".

Активисты предупреждали режиссера и руководителя "Артдокфест", что у них возникнут "серьезные проблемы", если ленту покажут и 10 декабря.

Движение SERB появилось в 2014 году: оно поддерживало создание сепаратистских формирований в Донецкой и Луганской областях Украины, а также аннексию Крыма.