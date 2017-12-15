Оксфордский словарь назвал слово года: уouthquake

Копірайт зображення PA Image caption Считают, что поддержка лидера британских лейбористов Джереми Корбина выросла благодаря политической активности миллениалов

Оксфордский словарь назвал youthquake (дословно "молодежная встряска") словом 2017 года. Оно означает "политическое пробуждение" среди избирателей-миллениалов (поколение родившихся после 1981 года. - Ред.).

В употребление его ввел редактор Vogue Диана Вриланд в 1960-х годах. Она использовала это слово для описания внезапных перемен в моде, музыке и менталитете.

Оксфордский словарь утверждает, что это слово стали все чаще употреблять. Им пользуются, чтобы описать молодых людей, которые дают толчок политическим переменам.

По словам президента Oxford Dictionaries Каспера Гратволя, выбор года был очевидным.

Он отметил, что использование youthquake в повседневной речи возросло в пять раз в течение 2017 года.

В Британии его начали использовать для описания влияния молодежи на всеобщие выборы.

Словом 2016 года Оксфордский словарь назвал "постправду" (post-truth). Этому выбору предшествовали референдум о "брексите" и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Оксфордский словарь определяет youthquake как "серию радикальных политических и культурных потрясений среди студентов и молодежи в 1960-х годах".