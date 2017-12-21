В Запорожье прошли десятки обысков

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Служба безопасности Украины подозревает чиновников Запорожских областного и городского советов в хищении бюджетных средств.

По версии ведомства, чиновники разработали схему присвоения денег во время публичных закупок коммунальными предприятиями региона.

В городе прошли десятки обысков.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook, что среди подозреваемых - заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко, его брат, а также заместитель мэра Анатолий Пустоваров.

Двоих первых задержали. Вице-мэра объявили в розыск, сообщают правоохранители.

Юрий Луценко заявил, что он "через окно и в тапках по снегу убежал".

В генпрокуратуре подозревают, что фигуранты дела могли завладеть бюджетными средствами на сумму более 87 млн ​​гривен.

По версии следствия, это произошло в результате фиктивных тендеров по благоустройству парка и школьной спортплощадки.

Владислав Марченко руководит Запорожской областной организацией партии "Самопоміч". В этой политсиле считают задержание политически мотивированным.

"Репрессии в этой стране набирают обороты!" - цитирует главу фракции Олега Березюка пресс-служба партии.

"Я понимаю эмоции господина главы фракции в ВР: его люди задержаны. ... Не понимаю только - где здесь политические репрессии?" - ответил Юрий Луценко.

В "Самопомочі" говорят, что Марченко повезли в Харьков и обвинений еще не выдвинули.