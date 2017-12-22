В Италии арестован сотрудник "скорой помощи смерти"

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Полиция итальянского острова Сицилия арестовала санитара скорой помощи, которого подозревают в нескольких убийствах: по данным полиции он умерщвлял пациентов по заказу местной похоронной конторы, имеющей связи с мафией.

По версии обвинения, арестованный - 42-летний мужчина - убил по меньшей мере трех неизлечимо больных пациентов, введя им внутривенно обычный воздух.

Сообщается, что за каждого убитого сотрудник "скорой" получал по 300 евро.

Итальянские СМИ уже прозвали бригаду этой реанимационной машины "скорая помощь смерти".

Полиция арестовала подозреваемого в городе Катания, расположенного на востоке Сицилии, у подножия вулкана Этна, по наводке неназванного источника - сотрудничающего с властями бывшего члена мафиозной группировки.

Арестованному предъявлены обвинения в умышленном убийстве.

Обвинение считает, что санитар "скорой помощи" убивал пациентов, пока машина везла их из больницы обратно домой, в городке Бьянкавилла под Катанией. После инъекции воздуха больной быстро умирал от закупорки сосудов.

Вернув родственникам тело, он пользовался их шоковым состоянием, чтобы порекомендовать им одно из местных бюро ритуальных услуг, имеющее связи с сицилийской мафией, где ему платили комиссионные.

По данным итальянской прессы, арестованный санитар работал в службе "скорой помощи" с 2012 года и не исключено, что на его счету значительно больше жертв.

Следователи утверждают, что изучили уже десятки случаев смерти пациентов в Бьянкавилле за последние пять лет, но пока что лишь 12 из них показались им достойными дальнейшего изучения и лишь три были предъявлены суду.