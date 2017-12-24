На Филиппинах после шторма произошел пожар

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Вслед за мощным тропическим штормом, обрушившимся на юг Филиппин и унесшим жизни более 180 человек, там произошла еще одна трагедия.

По меньшей мере 37 человек пропали без вести и, скорее всего, погибли в результате сильного пожара в торговом центре в городе Давао на юге страны.

Пожарные несколько часов боролись с огнем.

Пламя вспыхнуло на третьем этаже и распространилось на верхний этаж здания. Сотрудники расположенной там телефонной справочной службы оказались в огненной ловушке.

У них не было шансов на спасение, сказал вице-мэр Давао Паоло Дутерте.

Отец вице-мэра, президент страны Родриго Дутерте также посетил место трагедии и встретился с семьями пропавших без вести.

Причина пожара пока не установлена.

Копірайт зображення AFP Image caption Так перед тайфуном эвакуировали детей

Как рассказала интернет-изданию Philippines Star менеджер торгового центра по маркетингу, пожар начался на третьем этаже, где продавались одежда, бытовая техника и мебель.

Давао - главный порт острова Минданао, третий по численности населения город страны. Он находится на расстоянии 800 км к юго-востоку от столицы Манилы.

Регион Минданао еще не успел прийти в себя после сильного шторма и наводнения, случившихся накануне. Данные по числу жертв и пострадавших уточняются, ранее сообщалось примерно о 200 погибших.

Еще десятки людей числятся пропавшими без вести, их судьба пока неизвестна.