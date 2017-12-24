"Новогоднее перемирие": на Светлодарской дуге погиб военный
За минувшие сутки, 23 декабря, на Донбассе боевики трижды нарушали перемирие, один украинский военный погиб. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.
Там уточнили, что боевики обстреляли подразделения ВСУ около Луганского, Авдеевки и Лебединского.
"К сожалению, в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он получил несовместимое с жизнью ранение в районе Светлодарской дуги", - добавили в штабе.
В ночь на субботу на Донбассе официально началось "новогоднее перемирие", о котором недавно договорились представители Украины, России и ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске.
Как сообщали в штабе АТО ранее, режим прекращения огня до утра субботы в целом соблюдался.
Трудности перемирия
В целом с 2014 года стороны конфликта на Донбассе объявляли о прекращении огня более десяти раз.
Впрочем, ни одно из них не продлилось долго, а в срыве противники обвиняли друг друга.
Кроме того, еще в 2015 году стороны договорились отвести тяжелое вооружение (в частности танки, тяжелую артиллерию и минометы) - на 15 км в каждую сторону от линии соприкосновения.
Техника и вооружение по договоренностям должны находиться в специально отведенных местах. За этим процессом наблюдает мониторинговая миссия ОБСЕ.
Наблюдатели регулярно заявляют об обнаружении запрещенных соглашениями вооружений по обе стороны от линии фронта.
Последний раз перемирие на Донбассе объявляли в июне (так называемое "хлебное перемирие", призванное обеспечить безопасность сбора урожая с 24 июня по 31 августа 2017 года) и сентябре ("школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года 1 сентября 2017 года).
По данным ОБСЕ, за год на Донбассе погибли 85 гражданских, еще 384 человека получили ранения.
Проблемы СЦКК
Как рассказал ранее ВВС Украина представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, вопрос всеобъемлющего прекращения огня всегда является одним из первоочередных на переговорах по Донбассу: "Уже 40-50 раундов переговоров он всегда первый".
"За весь период нам удалось только один раз договориться, когда режим тишины продлился четыре недели", - добавил украинский политик.
Недавно Евгений Марчук также предположил, что соблюдать режим прекращения огня станет труднее в связи с тем, что Россия отозвала своих военных из состава Совместного центра по контролю и координации соблюденя перемирия на Донбассе (СЦКК).
В Москве такой шаг объяснили неприемлемыми условиями, которые Украина выдвинула российским военным.
В Киеве обвинили Кремль в попытке заставить украинскую власть проводить прямые переговоры с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Украина заявила, что ее военнослужащие останутся в составе СЦКК, однако вывела своих представителей с подконтрольной "ДНР" и "ЛНР" территории из-за отсутствия гарантий безопасности их работы.
Перед началом перемирия канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Петром Порошенко, в ходе которых обсуждалось возможное возобновление работы СЦКК в полном формате.