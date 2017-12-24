"Новогоднее перемирие": на Светлодарской дуге погиб военный

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За минувшие сутки, 23 декабря, на Донбассе боевики трижды нарушали перемирие, один украинский военный погиб. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

Там уточнили, что боевики обстреляли подразделения ВСУ около Луганского, Авдеевки и Лебединского.

"К сожалению, в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он получил несовместимое с жизнью ранение в районе Светлодарской дуги", - добавили в штабе.

В ночь на субботу на Донбассе официально началось "новогоднее перемирие", о котором недавно договорились представители Украины, России и ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Как сообщали в штабе АТО ранее, режим прекращения огня до утра субботы в целом соблюдался.

Трудности перемирия

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В целом с 2014 года стороны конфликта на Донбассе объявляли о прекращении огня более десяти раз.

Впрочем, ни одно из них не продлилось долго, а в срыве противники обвиняли друг друга.

Кроме того, еще в 2015 году стороны договорились отвести тяжелое вооружение (в частности танки, тяжелую артиллерию и минометы) - на 15 км в каждую сторону от линии соприкосновения.

Техника и вооружение по договоренностям должны находиться в специально отведенных местах. За этим процессом наблюдает мониторинговая миссия ОБСЕ.

Наблюдатели регулярно заявляют об обнаружении запрещенных соглашениями вооружений по обе стороны от линии фронта.

Последний раз перемирие на Донбассе объявляли в июне (так называемое "хлебное перемирие", призванное обеспечить безопасность сбора урожая с 24 июня по 31 августа 2017 года) и сентябре ("школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года 1 сентября 2017 года).

По данным ОБСЕ, за год на Донбассе погибли 85 гражданских, еще 384 человека получили ранения.

Проблемы СЦКК

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ни одно перемирие на Донбассе не продлилось дольше нескольких недель

Как рассказал ранее ВВС Украина представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, вопрос всеобъемлющего прекращения огня всегда является одним из первоочередных на переговорах по Донбассу: "Уже 40-50 раундов переговоров он всегда первый".

"За весь период нам удалось только один раз договориться, когда режим тишины продлился четыре недели", - добавил украинский политик.

Недавно Евгений Марчук также предположил, что соблюдать режим прекращения огня станет труднее в связи с тем, что Россия отозвала своих военных из состава Совместного центра по контролю и координации соблюденя перемирия на Донбассе (СЦКК).

В Москве такой шаг объяснили неприемлемыми условиями, которые Украина выдвинула российским военным.

В Киеве обвинили Кремль в попытке заставить украинскую власть проводить прямые переговоры с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Украина заявила, что ее военнослужащие останутся в составе СЦКК, однако вывела своих представителей с подконтрольной "ДНР" и "ЛНР" территории из-за отсутствия гарантий безопасности их работы.

Перед началом перемирия канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Петром Порошенко, в ходе которых обсуждалось возможное возобновление работы СЦКК в полном формате.