Северная Корея назвала новые санкции ООН актом войны
Северная Корея назвала очередные санкции, наложенные Советом Безопасности ООН на Пхеньян, актом войны.
В заявлении министерства иностранных дел КНДР эти санкции называются "всесторонней экономической блокадой", сообщает северокорейское агентство новостей ЦТАК.
"Для того, чтобы сорвать происки США, продвигающих политику "США превыше всего" на основе силы и занимающихся только военным шантажом и угрозой везде и всюду для осуществления грезы господства над миром, нужно всесторонне укреплять именно мощную ядерную силу сдерживания", - говорится в заявлении министерства.
Совет Безопасности ООН наложил новые санкции на Северную Корею в ответ на продолжающиеся испытания баллистических ракет вопреки неоднократным предостережениям мирового сообщества.
Ужесточение режима санкций поддержали все 15 стран-членов Совета Безопасности. Текст резолюции предложили США.
Согласно документу, поставки нефтепродуктов в КНДР будут ограничены 500 тыс. баррелей в год. По данным США, в 2016 году Пхеньян импортировал 4,5 млн баррелей нефтепродуктов - таким образом, объем поставок должен снизиться почти на 90%.
Заявление Северной Кореи
"Мы считаем нынешнюю "резолюцию о санкциях", фабрикованную США и их сателлитами, грубым нарушением суверенитета нашей Республики и актом войны, нарушающим мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, и всесторонне отвергаем ее", - говорится в заявлении северокорейского МИД (перевод ЦТАК).
Также там отметили, что КНДР "продвигается вперед мощью единодушия и сплоченности", несмотря на действия США.
Новые санкции
Согласно новым санкциям, запрещается экспорт рабочей силы из Северной Кореи. Трудовые мигранты должны вернуться домой в течение ближайших 24 месяцев.
Власти Северной Кореи отправляют за границу квалифицированных рабочих, преимущественно строительных специальностей, с главной целью - обеспечить приток иностранной валюты в страну, который резко сократился после введения международных санкций.
До сих пор ограничения ООН не затрагивали эту статью доходов северокорейского правительства.
Тысячи трудовых мигрантов из Северной Кореи трудятся на стройках в Китае, Монголии, на Ближнем Востоке, а также в России.