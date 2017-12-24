Северная Корея назвала новые санкции ООН актом войны

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Северная Корея назвала очередные санкции, наложенные Советом Безопасности ООН на Пхеньян, актом войны.

В заявлении министерства иностранных дел КНДР эти санкции называются "всесторонней экономической блокадой", сообщает северокорейское агентство новостей ЦТАК.

"Для того, чтобы сорвать происки США, продвигающих политику "США превыше всего" на основе силы и занимающихся только военным шантажом и угрозой везде и всюду для осуществления грезы господства над миром, нужно всесторонне укреплять именно мощную ядерную силу сдерживания", - говорится в заявлении министерства.

Совет Безопасности ООН наложил новые санкции на Северную Корею в ответ на продолжающиеся испытания баллистических ракет вопреки неоднократным предостережениям мирового сообщества.

Ужесточение режима санкций поддержали все 15 стран-членов Совета Безопасности. Текст резолюции предложили США.

Согласно документу, поставки нефтепродуктов в КНДР будут ограничены 500 тыс. баррелей в год. По данным США, в 2016 году Пхеньян импортировал 4,5 млн баррелей нефтепродуктов - таким образом, объем поставок должен снизиться почти на 90%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Совет Безопасности ООН проголосовал за более жесткие санкции пров Северной Кореи из-за недавних испытания баллистических ракет.

Заявление Северной Кореи

"Мы считаем нынешнюю "резолюцию о санкциях", фабрикованную США и их сателлитами, грубым нарушением суверенитета нашей Республики и актом войны, нарушающим мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, и всесторонне отвергаем ее", - говорится в заявлении северокорейского МИД (перевод ЦТАК).

Также там отметили, что КНДР "продвигается вперед мощью единодушия и сплоченности", несмотря на действия США.

Новые санкции

Согласно новым санкциям, запрещается экспорт рабочей силы из Северной Кореи. Трудовые мигранты должны вернуться домой в течение ближайших 24 месяцев.

Власти Северной Кореи отправляют за границу квалифицированных рабочих, преимущественно строительных специальностей, с главной целью - обеспечить приток иностранной валюты в страну, который резко сократился после введения международных санкций.

До сих пор ограничения ООН не затрагивали эту статью доходов северокорейского правительства.

Тысячи трудовых мигрантов из Северной Кореи трудятся на стройках в Китае, Монголии, на Ближнем Востоке, а также в России.