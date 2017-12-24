Навального официально выдвинули в президенты России

Копірайт зображення navalny.feldman.photo Image caption Навальный во время репетиции собрания инициативной группы. Фото Евгения Фельдмана для проекта "Это Навальный"

Инициативная группа избирателей в воскресенье в Москве проголосовала за выдвижение в президенты оппозиционера Алексея Навального.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2018 года как самовыдвиженец. Для этого по закону он должен собрать инициативную группу из не менее 500 избирателей, которая официально выдвинет его кандидатом.

Копірайт зображення navalny.feldman.photo Image caption Собрание проходило в палатке на пляже. Другого места арендовать не удалось. Фото Евгения Фельдмана для проекта "Это Навальный"

Сам оппозиционер на собрании инициативной группы до голосования не выступал, а после вышел в сопровождении супруги и детей.

"Я хочу ясно и четко заявить: мы готовы выиграть эти выборы и выиграем их!" - сказал Навальный.

"Вчера не жалея себя, заставляя себя, я посмотрел съезд "Единой России". И там Путин сказал, что Россия войдёт в пятерку сильнейших экономик мира. Но шесть лет назад на этом съезде он говорил то же самое. Мы вошли в первую пятёрку? Нет!" - рассказал кандидат. "Кто-то из вас хочет потерять ещё шесть лет?" - спросил он у собравшихся.

Толпа скандировала "Нет!".

Копірайт зображення navalny.feldman.photo Image caption Фото Евгения Фельдмана для проекта "Это Навальный"

"Вы плохой президент, у вас нет позитивной программы, мы бросаем вам вызов на этих выборах и намерены их выиграть!" - обратился Навальный к Путину.

"Только попробуйте не пустить нас на выборы! Мы устроим забастовку!" - пригрозил Навальный

Он призвал остальных кандидатов снять свои кандидатуры за пять дней до выборов, если его не зарегистрируют, и потребовать у Кремля провести новую кампанию.

Себя он назвал "главным кандидатом".

ЦИК России ранее сообщил, что направит на мероприятие своих представителей. Однако в итоге пришли два представителя московской городской избирательной комиссии, отказавшиеся давать любые комментарии.

Митинги в поддержку Навального, которые проходили с начала 2017 года, запомнились тем, что в них приняли участие студенты и школьники. После этого в школах в России стали проводиться воспитательные беседы о недопустимости участия в протестных акциях.

Копірайт зображення navalny.feldman.photo Image caption Жена Алексея Навального Юлия голосует за выдвижение мужа. Фото Евгения Фельдмана для проекта "Это Навальный"

Навальный активно ведет избирательную кампанию и открыл свои штабы в нескольких десятках регионов. Однако ЦИК неоднократно подчеркивал, что он не имеет право участвовать в выборах из-за непогашенной судимости по делу "Кировлеса" (в феврале его повторно приговорили к пяти годам условного лишения свободы).

Сам Навальный оспорил приговор в ЕСПЧ, и осенью комитет министров Совета Европы призвал допустить его к участию в выборах. Члены штаба подчеркивали, что по Конституции Навальный должен быть зарегистрирован, а баллотироваться не могут только люди, находящиеся в местах лишения свободы.

Если ЦИК зарегистрирует обращение инициативной группы, Навальному придется собрать для выдвижения еще 300 тысяч подписей избирателей в разных регионах России.