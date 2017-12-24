Акция "Кофе на Крещатике": среди участников возникли перепалки

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На Майдан Независимости в центре Киева на акцию против радикальных протестных действий "Кофе на Крещатике" пришло несколько сотен человек, впоследствии их количество уменьшилось. Между участниками возникали перепалки.

На странице акции в Facebook говорится, что ее цель - "показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца".

Между теми, кто пришел "попить кофе", и несогласными с политикой властей время от времени возникают словесные перепалки.

Эмоциональные дискуссии касаются ситуации в стране. Участники "Кофе на Крещатике" говорят, что они пришли просто пообщаться, и это собрание "без политики", но при этом разговоры о политике все-таки ведутся.

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По состоянию на 16:00 людей на Майдане стало меньше - с нескольких сотен до нескольких десятков человек. Среди них был внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков, который и анонсировал акцию о "кофе" в соцсетях.

Между Бирюковым и участниками возникла дискуссия о том, кто освобождал Мариуполь, сообщает "Громадское".

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Участники акции принесли с собой чашки и термосы с горячими напитками, а также сладости компании Roshen, которой владеет президент Петр Порошенко.

18 декабря экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили организовал в Киеве "марш за импичмент", во время которого его соратники штурмовали Октябрьский дворец в центре Киева и подрались с правоохранителями. В здании выбили несколько окон и выломали входную дверь. Правоохранители заявили, что во время этих событий пострадали 77 силовиков.