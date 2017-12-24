Китай продемонстрировал крупнейшей самолет-амфибию

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Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил свой первый полет. Построенный в Китае гидросамолет AG600 под кодовым названием "Куньлун" провел в воздухе около часа.

Самолет размером примерно с "Боинг-747" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями китайской разработки.

AG600 взлетел из аэропорта Цзиньвань в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге страны.

Самолет может перевозить до 50 человек и находиться в воздухе до 12 часов. Официально он предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде.

Однако он может применяться и в военных целях, например в Южно-Китайском море, где он способен долететь до всех островов, на которые претендует Китай.

Государственное агентство Синьхуа назвало AG600 "защитником моря, островов и рифов".

Китай проводит масштабные работы по искусственному превращению рифов в Южно-Китайском море в острова, с тем чтобы объявить их частью своей суверенной территории, вокруг которой в радиусе 200 морских миль простирается исключительная экономическая зона страны. Другие страны региона оспаривают правомерность этих действий.

Территориальные претензии

Китай считает практически все острова, рифы и скалы в Южно-Китайском море своей суверенной территорией.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китай построил острова на рифах и на некоторых имеет военные объекты

С этим не согласны другие страны, омываемые Южно-Китайским морем, - Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Их позицию также открыто поддерживают США.

В 2016 году международный трибунал в Гааге в решении по иску Филиппин отверг претензии Китая на почти все Южно-Китайское море.

Китай заявил, что решение трибунала необоснованно и не имеет обязательной силы.

Взлет AG600 транслировался в прямом эфире по государственному телевидению. По возвращении в аэропорт его встречала толпа людей с флагами и военный оркестр.