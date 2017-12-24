Китай продемонстрировал крупнейшей самолет-амфибию
Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил свой первый полет. Построенный в Китае гидросамолет AG600 под кодовым названием "Куньлун" провел в воздухе около часа.
Самолет размером примерно с "Боинг-747" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями китайской разработки.
AG600 взлетел из аэропорта Цзиньвань в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге страны.
Самолет может перевозить до 50 человек и находиться в воздухе до 12 часов. Официально он предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде.
Однако он может применяться и в военных целях, например в Южно-Китайском море, где он способен долететь до всех островов, на которые претендует Китай.
Государственное агентство Синьхуа назвало AG600 "защитником моря, островов и рифов".
Китай проводит масштабные работы по искусственному превращению рифов в Южно-Китайском море в острова, с тем чтобы объявить их частью своей суверенной территории, вокруг которой в радиусе 200 морских миль простирается исключительная экономическая зона страны. Другие страны региона оспаривают правомерность этих действий.
Территориальные претензии
Китай считает практически все острова, рифы и скалы в Южно-Китайском море своей суверенной территорией.
С этим не согласны другие страны, омываемые Южно-Китайским морем, - Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Их позицию также открыто поддерживают США.
В 2016 году международный трибунал в Гааге в решении по иску Филиппин отверг претензии Китая на почти все Южно-Китайское море.
Китай заявил, что решение трибунала необоснованно и не имеет обязательной силы.
Взлет AG600 транслировался в прямом эфире по государственному телевидению. По возвращении в аэропорт его встречала толпа людей с флагами и военный оркестр.