Пожар в лондонском зоопарке: погиб трубкозуб Миша

Копірайт зображення Getty Images Image caption На борьбу с пожаром ушло около трех часов

Лондонский зоопарк вновь открылся, после того как в субботу вечером там произошел пожар, в результате которого погибли несколько животных, в том числе трубкозуб по кличке Миша.

Нескольким сотрудникам зоопарка понадобилась медицинская помощь.

Причины пожара, начавшегося в детской зоне зоопарка до его открытия, пока неизвестны.

В пожаре погиб трубкозуб, а также, судя по всему, четыре суриката.

Для борьбы с пламенем, которое распространилось на магазин сувениров, были направлены около 70 пожарных.

Один человек был госпитализирован, еще восемь получили медицинскую помощь на месте.

Копірайт зображення AFP Image caption Трубкозуб Миша задохнулся во сне

Зоопарк был закрыт всю субботу. Представители администрации сообщили, что трубкозуб по кличке Миша погиб. До сих пор не могут найти четырех сурикатов, которые, видимо, также погибли в огне.

По словам администрации зоопарка, предварительное вскрытие тела Миши указывает, что тот, скорее всего, скончался во сне от отравления дымом.

Копірайт зображення Brendan Cooney/Reuters Image caption Пожар в зоопарке начался около шести утра в субботу

Посетителям зоопарка, купившим билеты на субботу, будут возвращены деньги.

Копірайт зображення Charlie Bard

В заявлении администрации зоопарка говорится, что все сотрудники глубоко огорчены произошедшим.