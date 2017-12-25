Взрыв гранаты в общежитии Запорожья: двое погибших

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В общежитии в Запорожье взорвалась граната, в результате чего погибли мужчина и женщина, сообщила полиция.

На место инцидента правоохранители вызвали спасателей, чтобы разблокировать двери и войти в помещение. Там увидели тело женщины, а также мужчину, которому взрывом оторвало руку. Он умер в "скорой".

По предварительной информации, погибший мужчина ранее был судим за незаконное хранение оружия.

Накануне в Днепре от взрыва пострадала сотрудница полиции. Недавно от взрыва гранаты в Никопольском суде погибли два человека.

По данным полиции, за 10 месяцев 2017 года в мирных городах Украины почти 140 раз использовали взрывчатку. При помощи взрывных устройств было совершено 36 умышленных убийств.