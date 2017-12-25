Встреча Кирилла с боевиками: обмен пленными должен произойти 27 декабря
Обмен пленными должен состояться 27 декабря, все условия для обмена согласованны. Об этом заявили после встречи в Москве глава Русской православной церкви патриарх Кирилл и руководители "ДНР" и "ЛНР". На встрече в Свято-Даниловом монастыре также присутствовал лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.
Лидер самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко сообщил, что обмен 27 декабря пройдет по формуле - "306 на 74" - Киев передаст боевиками 306 человек, Украине вернут 74.
"Я надеюсь, что обмен пленными, который состоится, положит начало этому процессу, потому что в список не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех, кто находится в заключении", - заявил патриарх Кирилл.
Место и точное время обмена пленными 27 декабря определено, но не обнародуется из соображений безопасности, сообщил Виктор Медведчук.
15 ноября глава администрации президента времен Леонида Кучмы Виктор Медведчук предложил президенту РФ Владимиру Путину "использовать авторитет" и убедить руководителей боевиков провести до Нового года обмен пленными в формате "всех на всех". Путин с лидерами "ДНР" и "ЛНР" поговорил, и те "поддержали инициативу" Виктора Медведчука.
"Должны освободить всех"
Представительница Украины на переговорах в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко после заявления Кирилла и боевиков сообщила, что был ряд несогласованных вопросов по обмену, большинство из которых удалось снять после непростых переговоров. Среди них верификация тех, кто не желает перемещаться на оккупированные территории, и те, кто уже отбыл наказание.
"Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинцев с оккупированных территорий", - написала Геращенко в Facebook.
По ее словам, сейчас идет работа над последними логистическими и техническими деталями, потому что это будет самое масштабное событие, когда передадут 306 граждан и освободят 74 украинцев. При этом она отметила, что у Киева есть планы и предложения, как освободить всех, ведь отдадут только 74, "но должны освободить всех".
Кого передаст Украина?
Обмены пленными не проводились уже 15 месяцев. Одним из проблемных моментов было составление списков и разница в понимании формулы "всех на всех".
Так, ранее Украина настаивала, что в заложниках "ДНР/ЛНР" находится 155 украинских граждан, еще 403 - считаются пропавшими без вести. При этом ранее в заявлении Виктора Медведчука и сейчас в заявлении Захарченко речь шла о 74 людях. До этого боевики "ДНР-ЛНР" записывали в список на обмен около 600 человек.
В Киеве неоднократно отмечали, что готовы передать самопровозглашенным республикам сепаратистов, задержанных в зоне АТО во время боевых действий, при условии их желания вернуться в Донецк и Луганск.
Однако по словам украинских властей, в списках на обмен, которые Украине передавали из "ДНР" и "ЛНР", есть люди, не имеющие никакого отношения к конфликту на востоке страны и задержанные по совершенно другими делам. Например, "ДНР" и "ЛНР" требовали передать сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах протестующих на Майдане зимой 2014 года.
Представители "ДНР" и "ЛНР" на это отвечали, что во время предыдущих обменов украинская сторона неоднократно передавала им людей, о существовании которых в республиках не подозревали и в возвращении которых заинтересованы не были.