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Обмен пленными должен состояться 27 декабря, все условия для обмена согласованны. Об этом заявили после встречи в Москве глава Русской православной церкви патриарх Кирилл и руководители "ДНР" и "ЛНР". На встрече в Свято-Даниловом монастыре также присутствовал лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

Лидер самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко сообщил, что обмен 27 декабря пройдет по формуле - "306 на 74" - Киев передаст боевиками 306 человек, Украине вернут 74.

"Я надеюсь, что обмен пленными, который состоится, положит начало этому процессу, потому что в список не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех, кто находится в заключении", - заявил патриарх Кирилл.

Место и точное время обмена пленными 27 декабря определено, но не обнародуется из соображений безопасности, сообщил Виктор Медведчук.

Копірайт зображення VYBOR.UA Image caption Медведчук в ноябре встретился с Владимиром Путиным и патриархом Кириллом

15 ноября глава администрации президента времен Леонида Кучмы Виктор Медведчук предложил президенту РФ Владимиру Путину "использовать авторитет" и убедить руководителей боевиков провести до Нового года обмен пленными в формате "всех на всех". Путин с лидерами "ДНР" и "ЛНР" поговорил, и те "поддержали инициативу" Виктора Медведчука.

"Должны освободить всех"

Представительница Украины на переговорах в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко после заявления Кирилла и боевиков сообщила, что был ряд несогласованных вопросов по обмену, большинство из которых удалось снять после непростых переговоров. Среди них верификация тех, кто не желает перемещаться на оккупированные территории, и те, кто уже отбыл наказание.

"Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинцев с оккупированных территорий", - написала Геращенко в Facebook.

По ее словам, сейчас идет работа над последними логистическими и техническими деталями, потому что это будет самое масштабное событие, когда передадут 306 граждан и освободят 74 украинцев. При этом она отметила, что у Киева есть планы и предложения, как освободить всех, ведь отдадут только 74, "но должны освободить всех".

Кого передаст Украина?

Обмены пленными не проводились уже 15 месяцев. Одним из проблемных моментов было составление списков и разница в понимании формулы "всех на всех".

Так, ранее Украина настаивала, что в заложниках "ДНР/ЛНР" находится 155 украинских граждан, еще 403 - считаются пропавшими без вести. При этом ранее в заявлении Виктора Медведчука и сейчас в заявлении Захарченко речь шла о 74 людях. До этого боевики "ДНР-ЛНР" записывали в список на обмен около 600 человек.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Фото обмена пленными между украинской стороной и боевиками "ДНР" в Донецкой области 20 февраля 2016 года

В Киеве неоднократно отмечали, что готовы передать самопровозглашенным республикам сепаратистов, задержанных в зоне АТО во время боевых действий, при условии их желания вернуться в Донецк и Луганск.

Однако по словам украинских властей, в списках на обмен, которые Украине передавали из "ДНР" и "ЛНР", есть люди, не имеющие никакого отношения к конфликту на востоке страны и задержанные по совершенно другими делам. Например, "ДНР" и "ЛНР" требовали передать сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах протестующих на Майдане зимой 2014 года.

Представители "ДНР" и "ЛНР" на это отвечали, что во время предыдущих обменов украинская сторона неоднократно передавала им людей, о существовании которых в республиках не подозревали и в возвращении которых заинтересованы не были.