"Держим кулаки": Киев подтвердил обмен 27 декабря

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украинские военные, освобожденные из плена, в Счастье (Луганская обл.), 29 октября 2015 года

Киев подтвердил, что на 27 декабря планируется обмен пленными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представительница Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко, ссылаясь на разговор с президентом Петром Порошенко.

"27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 тех, кого позволяет украинское законодательство", - написала Геращенко.

И добавила, что "наконец сняты все проблемные вопросы, которые откладывали процесс освобождения". Она рассказала о тяжелых переговорах, когда в последние минуты некоторые отказывались переезжать в "ДНР" и "ЛНР".

"Держим кулаки, 74 героя должны вернуться домой до Нового года", - сказала она в комментарии 112 каналу.

По ее словам, украинская сторона была готова к освобождению еще несколько дней назад, и другая сторона наконец дала добро.

"74 человека - это не все, кто находится в тюрьмах ОРДЛО ... разрывается сердце, больно, не удается получить всех", - сообщила Геращенко и добавила, что переговоры об этом будут продолжаться.

По ее данным, более 160 человек нуждаются в освобождении, но боевики подтверждают только 90.

Встреча в монастыре

О согласованных деталях обмена пленными заявили после встречи в Москве глава Русской православной церкви патриарх Кирилл и руководители "ДНР" и "ЛНР". На встрече, которая состоялась 25 декабря во Свято-Даниловом монастыре, также присутствовал лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина и также участвует в переговорах в Минске.

Лидер самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко сообщил, что обмен 27 декабря пройдет по формуле - "306 на 74" - Киев передаст боевиками 306 человек, в Украину вернут 74.

Место и точное время обмена пленными 27 декабря определено, но не разгалашается из соображений безопасности, сообщил Виктор Медведчук.

Копірайт зображення VYBOR.UA Image caption Медведчук в ноябре встретился с Владимиром Путиным и патриархом Кириллом

15 ноября глава администрации президента времен Леонида Кучмы Виктор Медведчук предложил президенту РФ Владимиру Путину "использовать авторитет" и убедить руководителей боевиков провести до Нового года обмен пленными в формате "всех на всех". Путин с лидерами "ДНР" и "ЛНР" поговорил, и те "поддержали инициативу" Виктора Медведчука.

Источник, близкий к переговорному процессу, подтвердил Русской службе Би-би-си готовность к обмену пленными 27 декабря. "Дату должны были объявлять другие люди", - посетовал источник, который попросил не упоминать его имени. Дату подтвердил и собеседник ВВС в министерстве обороны Украины.

15 месяцев без обмена

Обмены пленными не проводились уже 15 месяцев. Одним из проблемных моментов было составление списков и разница в понимании формулы "всех на всех".

В Киеве неоднократно отмечали, что готовы передать самопровозглашенным республикам сепаратистов, задержанных в зоне АТО во время боевых действий, при условии их желания вернуться в Донецк и Луганск.

Однако по словам украинских властей, в списках на обмен, которые Украине передавали из "ДНР" и "ЛНР", есть люди, не имеющие никакого отношения к конфликту на востоке страны и задержанные по совершенно другими делам. Например, "ДНР" и "ЛНР" требовали передать сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах протестующих на Майдане зимой 2014 года.

Представители "ДНР" и "ЛНР" на это отвечали, что во время предыдущих обменов украинская сторона неоднократно передавала им людей, о существовании которых в республиках не подозревали и в возвращении которых заинтересованы не были.