"Держим кулаки": Киев подтвердил обмен 27 декабря
Киев подтвердил, что на 27 декабря планируется обмен пленными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представительница Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко, ссылаясь на разговор с президентом Петром Порошенко.
"27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 тех, кого позволяет украинское законодательство", - написала Геращенко.
И добавила, что "наконец сняты все проблемные вопросы, которые откладывали процесс освобождения". Она рассказала о тяжелых переговорах, когда в последние минуты некоторые отказывались переезжать в "ДНР" и "ЛНР".
"Держим кулаки, 74 героя должны вернуться домой до Нового года", - сказала она в комментарии 112 каналу.
По ее словам, украинская сторона была готова к освобождению еще несколько дней назад, и другая сторона наконец дала добро.
"74 человека - это не все, кто находится в тюрьмах ОРДЛО ... разрывается сердце, больно, не удается получить всех", - сообщила Геращенко и добавила, что переговоры об этом будут продолжаться.
По ее данным, более 160 человек нуждаются в освобождении, но боевики подтверждают только 90.
Встреча в монастыре
О согласованных деталях обмена пленными заявили после встречи в Москве глава Русской православной церкви патриарх Кирилл и руководители "ДНР" и "ЛНР". На встрече, которая состоялась 25 декабря во Свято-Даниловом монастыре, также присутствовал лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина и также участвует в переговорах в Минске.
Лидер самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко сообщил, что обмен 27 декабря пройдет по формуле - "306 на 74" - Киев передаст боевиками 306 человек, в Украину вернут 74.
Место и точное время обмена пленными 27 декабря определено, но не разгалашается из соображений безопасности, сообщил Виктор Медведчук.
15 ноября глава администрации президента времен Леонида Кучмы Виктор Медведчук предложил президенту РФ Владимиру Путину "использовать авторитет" и убедить руководителей боевиков провести до Нового года обмен пленными в формате "всех на всех". Путин с лидерами "ДНР" и "ЛНР" поговорил, и те "поддержали инициативу" Виктора Медведчука.
Источник, близкий к переговорному процессу, подтвердил Русской службе Би-би-си готовность к обмену пленными 27 декабря. "Дату должны были объявлять другие люди", - посетовал источник, который попросил не упоминать его имени. Дату подтвердил и собеседник ВВС в министерстве обороны Украины.
15 месяцев без обмена
Обмены пленными не проводились уже 15 месяцев. Одним из проблемных моментов было составление списков и разница в понимании формулы "всех на всех".
В Киеве неоднократно отмечали, что готовы передать самопровозглашенным республикам сепаратистов, задержанных в зоне АТО во время боевых действий, при условии их желания вернуться в Донецк и Луганск.
Однако по словам украинских властей, в списках на обмен, которые Украине передавали из "ДНР" и "ЛНР", есть люди, не имеющие никакого отношения к конфликту на востоке страны и задержанные по совершенно другими делам. Например, "ДНР" и "ЛНР" требовали передать сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах протестующих на Майдане зимой 2014 года.
Представители "ДНР" и "ЛНР" на это отвечали, что во время предыдущих обменов украинская сторона неоднократно передавала им людей, о существовании которых в республиках не подозревали и в возвращении которых заинтересованы не были.