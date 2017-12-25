Рождественское поздравление Елизаветы II: о доме, любви и чувстве юмора
Главной темой рождественской речи королевы Елизаветы II будет важность дома, который она описала, как место "тепла, близости и любви".
Британский монарх записала свое рождественское послание еще несколько дней назад в Букингемском дворце. Транслировать его будут в 17:00 часов по Киеву.
Королева отметила в речи Лондон и Манчестер, пережившие в этом году террористические нападения. Вспоминая события 2017 года, она рассказала, что этим двум городам удалось сохранить свою яркую индивидуальность несмотря на тяжелые испытания.
Королева также поблагодарила своего мужа, герцога Эдинбургского, за поддержку. В этом году королевская чета отметила 70-летие брака.
Летом принц Филипп ушел на пенсию. Он больше не участвует в публичных мероприятиях, хотя иногда продолжает посещать некоторые события.
В обращении королева также похвалила "своеобразное чувство юмора" своего супруга.
Рождество королева проводит с семьей в замке Сандрингем, графство Норфолк. На празднике присутствовала и Меган Маркл, невеста принца Гарри. Впервые к королевскому празднованию присоединится человек, не являющийся официально членом королевской семьи.
Прошлогоднюю Рождественскую мессу королева пропустила из-за сильной простуды.