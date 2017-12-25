Смертоносный тайфун: во Вьетнаме эвакуируют миллион человек
Около миллиона человек будут эвакуированы на юге Вьетнама, где должен пройти разрушительный тайфун Тембин.
Национальный комитет по вопросам ликвидации последствий катастрофы страны сообщил, что более 70 тыс. человек уже вывезли из низменных районов.
Стихия, пришедшая со стороны Южно-Китайского моря, уже убила 230 человек, 75 тыс. остались без крова на Филиппинах. 100 человек до сих пор ищут.
На острове Минданао разрушены или заблокированы из-за оползней дороги и мосты.
При необходимости во Вьетнаме собираются закрывать нефтяные вышки, рыбацким лодкам запрещают выходить в море.
Понедельник - рабочий день во Вьетнаме, в отличие от преимущественно христианских Филиппин, на которые стихия обрушилась перед Рождеством.