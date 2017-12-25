В Москве автобус въехал в подземный переход, есть жертвы

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Автобус въехал в подземный переход в районе станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Как сообщают российские СМИ, погибли пять человек, еще от 10 до 15 пострадали.

Московская полиция подтверждает гибель пяти человек и госпитализацию троих.

В сообщении столичного управления МВД говорится, что автобус, тронувшись от остановки, съехал с проезжей части, а затем попал в подземный переход и застрял. При этом он сбил несколько человек.

Собеседник Интерфакса рассказал, что автобус следовал в инновационный центр "Сколково", который он "корпоративно обслуживал".

Причины инцидента устанавливаются, при этом версия теракта не рассматривается.

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В полиции сообщили, что изучают две версии: либо у автобуса отказали тормоза, либо водитель не справился с управлением.

На одной из записей с камер видеонаблюдения видно, что автобус долго стоит на остановке, а потом трогается с места, сразу же выезжает на тротуар и едет в сторону подземного перехода.

Водитель автобуса задержан. Предварительная экспертиза установила, что мужчина был трезв. В компании "Мострансавто" агентству Интерфакс заявили, что стаж водителя составляет 20 лет и перед рейсом он прошел обязательный медосмотр.

Telegram-канал Mash приводит показания, которые якобы дал водитель. Он заявил, что хотел чуть подвинуть свой автобус, чтобы уступить место на остановке другому автобусу, подъехавшему сзади. Но, по словам водителя, как только он снялся с ручного тормоза, автобус поехал и остановить его не удалось.

Показания водителя также пересказывает источник агентства ТАСС, и они в целом совпадают с теми показаниями, которые привел Mash.