В Одессе осквернили здания еврейской общины

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В Одессе осквернили ряд зданий еврейской общины - там появились антисемитские надписи. Об этом ВВС Украина сообщили в полиции. По данному факту открыто уголовное производство.

Производство расследуется по признакам ч1 ст 161 УК Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии, сообщил BBC Украина ведущий советник главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Антисемитскими надписями разрисовали три здания, которые принадлежат еврейской общине, рассказал агентству "Униан" директор "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский.

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Оскорбления и символ, похожий на свастику, появились на зданиях музея Холокоста на улице Малой Арнаутской, еврейского культурного центра на Нежинской и на бывшей Бродский синагоге на Жуковского.

Все надписи сделаны красной, черной и белой красками.

Местное интернет-издание "Таймер" обнародовало снимки оскорбительных надписей. Среди них, в частности, "Украина для украинцев" и другие.

Как сообщали интернет-СМИ, за минувший год еврейская община неоднократно подвергалась нападкам со стороны вандалов.

В октябре министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о громком задержании преступной группы "Торпеды", которую обвинили по меньшей мере в девяти похожих преступлениях, совершенных в 2016-2017 годах. Большинство из них направлены на разжигание ксенофобии и религиозной нетерпимости.

Среди них, в частности, резонансный инцидент, который произошел 21 декабря прошлого года в Умани.

Злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой.

В полиции тогда утверждали, что данная группа связана с бывшими народными депутатами Партии регионов, которые скрываются в России. За совершенные действия, в частности в Умани, каждый из участников инцидента якобы получил по 500 долларов.