Рождественское перемирие на Донбассе все-таки сорвали

Копірайт зображення Пресс-центр штаба АТО

Вечером 25 декабря боевики, несмотря перемирие, обстреляли из 120-миллиметровых минометов укрепления сил АТО в районе Павлополя - об этом сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции.

"Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское", - говорится в сообщении на Facebook.

"Такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня", - добавили там.

Ранее в пресс-центре сообщали, что день в районе проведения АТО впервые после начала "новогодне-рождественского перемирия" прошел без нарушений режима прекращения огня.

"По состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела", - говорилось в сообщении.

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Там также отметили, что подразделения Вооруженных сил Украины строго придерживаются Минских договоренностей и делают все для поддержания режима прекращения огня.

"Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками", - добавили в пресс-центре.

Копірайт зображення Пресс-центр штаба АТО

В то же время сепаратисты заявили, что подразделения украинских силовиков вечером якобы обстреляли село Сосновское Новоазовского района.

"Новогоднее перемирие", о котором договорились представители Украины, России и ОБСЕ на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, официально началось в ночь на 23 декабря.

Как заявили в штабе АТО, боевики нарушили его на следующий же день.

Накануне сообщили об одном погибшем военном на Светлодарской дуге.

Трудности перемирия

В целом с 2014 года стороны конфликта на Донбассе объявляли прекращение огня более десятка раз.

Впрочем, ни одно из них не продлилось долго, а в срыве противники обвиняли друг друга.

Кроме того, еще в 2015 году стороны договорились отвести тяжелое вооружение (в частности танки, тяжелую артиллерию и минометы) - на 15 километров по обе стороны от линии соприкосновения.

Техника и вооружение по договоренностям должны находиться в специально отведенных местах. За этим процессом наблюдает мониторинговая миссия ОБСЕ.

Наблюдатели регулярно заявляют об обнаружении запрещенных соглашениями вооружений вблизи фронта с обеих сторон.

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Последний раз перемирие на Донбассе объявляли летом (так называемое "хлебное перемирие", призванное обеспечить безопасность сбора урожая с 24 июня по 31 августа 2017 года) и в сентябре ("школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года 1 сентября 2017 года).

Эти оба режима прекращения огня, по данным ОБСЕ, многократно нарушали и, наконец, сводили на нет.

Всего в мониторинговой миссии за 2017 год уже зафиксировали около 400 тысяч случаев нарушения перемирия.

По данным ОБСЕ, за год на Донбассе погибли 85 гражданских, еще 384 человек были ранены.