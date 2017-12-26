Геращенко: количество заложников растет, уже 170

Копірайт зображення unian Image caption Освобожденные из плена военные, октябрь 2015 года

Количество украинцев, которых удерживают боевики в "ЛНР" и "ДНР", продолжает расти, сейчас их 170. Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко по итогам совещания у президента в воскресенье вечером.

"Это те граждане, чьи родственники или собратья обратились в СБУ", - пояснила Геращенко. По ее словам, боевики подтверждают, что у них только 97 человек.

74 человека из этих 97 освободят 27 декабря. По ее словам, это будет первая волна освобождения, и есть надежда, что на этом процесс не остановится, и обмены будут продолжаться.

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Ирина Геращенко рассказала о деталях предстоящего обмена пленными, который должен состояться 27 декабря. В последнюю минуту, по ее словам, несколько десятков человек из списка тех, кого должны передать боевикам, либо отказались переезжать на территорию ОРДЛО, либо сроки их пребывания под стражей истек. Несмотря на это, в Киеве надеются, что в переговорах поставлена ​​точка и обмен все же состоится.

Имена 74 человек, которых должны освободить, не называют.

По словам Ирины Геращенко, президент поручил обеспечить всех освобожденных украинцев медицинской помощью, а также доставить их к семьям.

О согласовании деталей обмена пленными заявили после встречи в Москве глава Русской православной церкви патриарх Кирилл и руководители "ДНР" и "ЛНР". На встрече, состоявшейся 25 декабря в Свято-Даниловом монастыре, также присутствовал лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина и участвует в переговорах в Минске.

Лидер самопровозглашенного "ДНР" Александр Захарченко сообщил, что обмен 27 декабря пройдет по формуле - "306 на 74" - Киев передаст боевикам 306 человек, Украине вернут 74.

Обмены пленными не проводились уже больше года. Проблемными моментами были составление списков и разница в понимании формулы "всех на всех", о которой все договаривались.

В Киеве неоднократно отмечали, что готовы передать самопровозглашенным республикам сепаратистов, задержанных в зоне АТО во время боевых действий, при условии, если они захотят вернуться в Донецк и Луганск.

Копірайт зображення unian Image caption Плакат с фотографиями пленных, июнь 2017 года. Акция "Забвение хуже измены!" в поддержку пленных

Однако по словам украинских властей, в списках на обмен, которые Украине передавали из "ДНР" и "ЛНР", есть люди, не имеющие никакого отношения к конфликту на востоке страны и задержанные по совершенно другим делам. Например, "ДНР" и "ЛНР" требовали передать сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах протестующих на Майдане зимой 2014 года.

Представители "ДНР" и "ЛНР" на это ответили, что во время предыдущих обменов украинская сторона неоднократно передавала им людей, о существовании которых в республиках не подозревали и в возвращении которых заинтересованы не были.