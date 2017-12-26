Британский фрегат сопровождает российский военный корабль в Северном море

Копірайт зображення Reuters Image caption HMS St Albans эскортирует "Адмирала Горшкова"

Королевский военно-морской флот сообщил, что вечером рождественского дня британский фрегат был вынужден сопроводить российский военный корабль через Северное море вблизи британских вод.

По словам командования, HMS St Albans контролирует передвижения "Адмирала Горшкова" в районах, представляющих национальный интерес.

Россия никак не комментирует эту ситуацию.

Представители королевского военно-морского флота заявили, что в последнее время увеличилась активность российских судов, проходящих через британские воды. Недавно Британия предупредила о новой угрозе, которую Россия может представлять для глубоководных интернет-кабелей.

Глава штаба обороны Великобритании главный маршал авиации Стюарт Пич заявил в начале декабря, что Британия и НАТО должны уделять первоочередное внимание защите линий связи.

Он сказал, что если кабели будут перерезаны, это "немедленно и потенциально катастрофически" ударит по экономике страны.

Британия готова реагировать

23 декабря HMS St Albans был призван выйти в море и "следить за новым российским военным кораблем "Адмирал Горшков", пока он проходит вблизи территориальных вод Великобритании".

В заявлении также сообщается, что британский фрегат остался в море и на Рождество, наблюдая за российским судном. Он вернется в Портсмут 26 декабря.

Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что без колебаний встанет на защиту британских вод и не станет терпеть никакой формы агрессии: "Британия никогда не будет запугана, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов".

Патрульное судно HMS Tyne также было вызвано сопровождать российский разведывательный корабль через Северное море и пролив Ла-Манш.

Одновременно, как сообщается, в воздух поднялся военно-морской вертолет, чтобы проследить за двумя другими российскими кораблями, курсирующими неподалеку.

В январе этого года британский военный корабль и три истребителя Королевских ВВС "Тайфун" сопровождали российский авианосец и несколько других кораблей через Ла-Манш.