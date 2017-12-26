Нацполиция: за год осуждены 53 полицейских

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В 2017 году более 300 полицейских получили подозрение о совершении преступлений. Из них 53 сотрудника Нацполиции были осуждены. Среди них 20% занимали руководящие должности. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

"Мы не стыдимся того, что мы самоочищаемся. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества в целом", - заявил Князев.

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В марте Нацполиция сообщала о задержании начальника Шосткинского отдела полиции и его заместителя. Это произошло в момент получения ими взятки, говорят в полиции.

В июне также за взятки были задержаны двое дежурных полицейских в Одессе. А в августе - двое полицейских в Киеве. В обоих случаях их обвиняют в вымогательстве денег у водителей.