В Киеве на Крещатике воры украли 33 шубы

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В Киеве, в одном из магазинов на Крещатике воры украли 33 шубы, сообщает столичная полиция.

В центре столицы неизвестные ограбили магазин верхней одежды, вынеся оттуда самые дорогие шубы.

Сигнализация сработала в 7:20 утра 26 декабря. Через несколько минут на место прибыла полиция охраны. К тому времени злоумышленники успели скрыться, оставив два лома.

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Нацполиция Киева установила, что неизвестных было трое. Они с помощью лома разбили стеклянные двери, проникли внутрь и похитили 33 меховых изделия.

В полиции говорят, что ориентировочная стоимость одной шубы - 90 тысяч гривен.

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По словам владельца магазина, злоумышленники забрали самые дорогие шубы. Куртки и дубленки их не заинтересовали.

Магазин оборудован камерой видеонаблюдения.

В Печерском управлении полиции столицы решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет.