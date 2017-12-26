Брексит может стать моделью отношений Украины с ЕС

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"Разумное" соглашение по брекситу может служить моделью для будущих отношений ЕС со странами, не входящими в союз, сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Такой моделью могли бы воспользоваться Турция и Украина, сказал он немецкой медиагруппе Funke.

Политик не видит в ближайшее время возможностей для присоединения этих стран к ЕС.

Поэтому он считает, что нужны альтернативные формы более тесного сотрудничества.

Будущие отношения Британии и ЕС все еще являются предметом переговоров. Лондон должен покинуть союз в марте 2019 года.

В декабре стороны договорились о трех пунктах так называемого соглашения о "разводе": сколько Великобритания заплатит за выход из ЕС, что будет с границей Северной Ирландии и как дальше будут жить британцы в ЕС и граждане ЕС в Британии.

Что именно сказал Габриэль?

"Если мы достигнем разумного соглашения с Британией, которое определит ее отношения с Европой после брексита, это может быть моделью для других стран", - отметил чиновник.

Он предсказал "новую, более тесную форму таможенного союза" с Турцией, если ситуация в этой стране изменится. Впрочем, цель Великобритании - выйти как из таможенного союза с ЕС, так и из единого рынка.

Копірайт зображення EPA Image caption Петр Порошенко на саммите Восточного партнерства в ноябре. Это мероприятие не принесло Украине четкую перспективу будущего членства в ЕС

Германия обеспокоена ситуацией с правами человека в этой стране при президенте Реджепе Эрдогане, в частности недавним арестом нескольких немецко-турецких граждан.

"Хороший знак, что нескольких задержанных немцев отпустили", - сказал Габриэль, однако добавил, что его страна до сих пор обеспокоена судьбой заключенного журналиста Дениза Юселя.

"Турки знают, насколько важна для нас его судьба", - заявил министр.

Между Украиной и ЕС сейчас существует соглашение об ассоциации, которое усиливает политическое сотрудничество и предусматривает углубленный режим свободной торговли. Также граждане Украины имеют безвизовый режим со странами Шенгенской зоны.

Какой будет "модель брексита"?

Британия планирует покинуть и единый рынок ЕС, и таможенный союз.

8 декабря было решено перейти ко второму этапу переговоров о переходном периоде после брексита и будущих отношениях.

Министр по брекситу Дэвид Дэвис призвал к соглашению о свободной торговле без пошлин, такому как договор между Канадой и ЕС.

Но министр также хочет, чтобы в беспошлинную зону были включены финансовые услуги, а это отличается от канадского соглашения.