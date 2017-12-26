Безвозвратные потери ВСУ в 2017 году - 191 боец

Копірайт зображення Міноборони України

За 2017 безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих. Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос ВВС Украина.

В частности, в сообщении указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и не вернувшихся из плена.

Еще 174 бойцов были ранены.

В целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и больные) составляют 1265 военнослужащих.

Также в Генштабе добавляют, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ поступило 35 тыс. 220 человек.

Копірайт зображення Міноборони України Image caption В 2016 году вследствие боевых действий погибло 212 военнослужащих ВСУ

В конце октября в Генштабе сообщали об общих потерях украинской армии с начала АТО в апреле 2014 года.

"По состоянию на 28.10.2017 года, с начала проведения АТО боевые потери составили 10 710 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2333, санитарные - 8377 (раненые и травмированные в результате боевых действий)", - говорилось в сообщении Генштаба.

"В течение 2016 года вследствие боевых действий погибло 212 военнослужащих ВСУ, а санитарные потери составили 1277 военнослужащих ВС Украины. При этом небоевых потерь было на 65% меньше, чем боевых", - добавляли тогда в Генштабе.

Там также отмечали, что "в 2017 году наблюдается тенденция к значительному уменьшению, вдвое, небоевых потерь в подразделениях ВС Украины".