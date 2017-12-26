HeadHunter: в этом году 36% компаний повысили зарплату

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Треть украинских компаний подняли зарплаты своим сотрудникам, а на одну вакансию в среднем претендуют три человека. Таковы данные исследования одного из крупнейших международных кадровых агентств HeadHunter.

Наибольшая конкуренция была в категории "топ-менеджмент" - около 13 человек на одно предложение. Минимальная конкуренция была в таких сферах как "страхование", "рабочий персонал", "инсталляция и сервис", "консультирование" и "автомобильный бизнес".

Активнее всего работу искали в Киеве, Херсонской, Сумской и Запорожской областях. Меньше всего - в западном регионе.

Вакансии и резюме

Общее количество вакансий и резюме на сайте hh.ua увеличилось на четверть.

Больше всего предложений работы и потенциальных кандидатов сосредоточены в Киеве - 50% от общей базы как вакансий, так и резюме.

Самые востребованные сферы - "ІТ, телеком", "продажи", "маркетинг", "транспорт" и "начало карьеры".

Активнее всех работу ищут молодые специалисты - 16%.

Зарплаты

36% компаний, по данным hh.ua, в 2017 году повысили зарплату сотрудникам. О сокращении зарплаты сообщили только 5% опрошенных.

Среди тех, кому повысили заработную плату, почти треть сообщает о повышении на 10%.

На 5% повысили уровень оплаты труда каждому пятому сотруднику.

Надбавку более 30% получил каждый шестой респондент.

Ожидания и реальность

Больше всего украинцы ждут от работодателей: высокого уровня оплаты труда - 65%, карьерного роста - 39%, дружеской атмосферы - 37%, профессионального обучения - 25%, официального трудоустройства - 25% и гибкого графика работы -20%.

При этом реально получают: официальное трудоустройство - 44%, дружескую атмосферу - 31%, удобное рабочее пространство - 25% и гибкий график работы - 25%.