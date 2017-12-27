Американке пришел счет за электричество на 284 миллиарда

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Женщине в американском штате Пенсильвания пришел потрясающий счет за электричество. Впрочем, выяснилось, что это ошибка.

По словам Мэри Горомански, в счете было сказано, что оплатить его надо до ноября 2018 года.

"У меня глаза на лоб полезли, - рассказала она изданию Erie Times-News. - Дело в том, что я повесила рождественские гирлянды, поэтому подумала - может, сделала что-то не так?"

Поставщик электричества впоследствии сообщил, что на самом деле речь шла о 284 долларах 46 центах.

По словам представителя компании, они не знают, как произошла эта ошибка. Согласно счету, до декабря женщине надо было заплатить более 28 тысяч долларов.

"Я даже не помню, видел ли когда-нибудь счет на миллиарды долларов", - сказал Марк Дурбин Erie Times-News.

"Мы ценим, что клиентка обратилась к нам по поводу этой ошибки", - добавил он.