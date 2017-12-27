Луценко: публично сводить счеты с Сытником было ошибкой

Копірайт зображення UNIAN Image caption Отношения между НАБУ и ГПУ недавно обострились

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что недавно встретился с руководителем Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

"После его возвращения из США мы обсудили ситуацию и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов", - сказал он в интервью украинским телекананалам.

Также гепрокурор рассказал о своей встрече с бизнесменом Игорем Коломойским в Амстердаме.

Отношения между ГПУ и НАБУ в последнее время обострились.

В ноябре Генпрокуратура и СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием.

Бюро тогда заявило о срыве антикоррупционной операции в миграционной службе. А вот по версии прокуратуры - агента задержали за провоцирование взятки, что является незаконным.

После этого Луценко заявил, что не может игнорировать признаки нарушений закона в деятельности НАБУ.

А в бюро, в свою очередь, утверждали о попытках их дискредитировать.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В начале декабря к дому Луценко приезжали активисты с клетчатым одеялом. По их словам, они протестовали против препятствования работе НАБУ

В защиту ведомства четко выступили США и ЕС, сделав специальные заявления.

В интервью украинским телеканалам во вторник вечером Юрий Луценко сказал: "Заявления НАБУ, что им создают препятствия, другие вещи, в частности с моей стороны, действительно не понимают ни украинцы, ни за рубежом".

По его словам, он предлагает "обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу".

Встреча с Коломойским

Генпрокурора также спросили, связана его недавняя встреча в Амстердаме с бизнесменом Игорем Коломойским с недавним международным арестом его активов.

Юрий Луценко сказал, что поехал в столицу Нидерландов для небольшой хирургической операции, которые регулярно проводит после тюрьмы.

"Я и в Киеве гуляю без охраны, и там, конечно, гулял без. В центре на цветочном рынке я встретил студента из Украины. Селфи было сделано. И Коломойский подошел ко мне. Да, мы поздоровались и общались", - сказал он.

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По его словам, говорили не о бизнесе, а о политической ситуации в Киеве, в частности протестах сторонников Саакашвили. Также вспомнили анекдот о Путине.

Высокий суд Лондона недавно издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского. Это сделали по иску "Приватбанка", ранее принадлежавшего бизнесмену, но затем национализированного.

В банке подозревают, что оттуда выводили средства на счета компаний, которые контролировали Коломойский и Боголюбов.

Бизнесмен отрицает вывод средств и говорит, что арест активов - это временный шаг.

Благодаря этому судебному процессу "Приватбанк" ожидает вернуть 2,5 миллиарда долларов - сумма якобы выведенных денег вместе с процентами.