На Рождество по улицам Мельбурна гулял крокодил

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Полиция Австралии ищет владельца крокодила, которого нашли в Мельбурне в рождественский день.

Крокодил гулял по улицам города, когда его увидели местные жители.

Это произошло в Гейдельберг Хайтс, северо-восточном пригороде Мельбурна.

Полиция к сообщению отнеслась скептически, ожидая увидеть на месте большую ящерицу.

Вместо этого они обнаружили пресноводного крокодила длиной около одного метра, который "спокойно сидел на пешеходной дорожке".

Ловца змей Марка Пелли вызвали поймать необычную рождественскую находку.

"Полицейские позвонили мне и сказали, что там крокодил гуляет по улицам около медицинского центра", - рассказал Пелли.

Крокодил хотел убежать в кусты, но его быстро поймали за хвост. Сейчас о нем заботятся государственные органы по защите дикой природы.

Полиция предполагает, что крокодил был чьим-то домашним животным, ведь до ближайших водных объектов от этого места очень далеко.

Владельцам животных в штате Виктория в Австралии разрешено содержать крокодилов длиной до 2,5 метров.