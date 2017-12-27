На границе с Россией тестируют биометрический контроль

Копірайт зображення УНІАН Image caption Биометрический контроль на границе Украины заработает с 1 января 2018 года

Государственная пограничная служба (ГПС) начала тестировать систему биометрического контроля.

Специальные мобильные комплексы в тестовом режиме с сегодняшнего дня заработали на пунктах пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) и "Бачевск" (Сумская область), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника председателя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

На полную система должна заработать с 1 января на 157 международных пунктах пропуска. Новые правила будут касаться граждан из 71 страны. Пограничники уже подготовили и распространили для иностранцев специальные видеоролики с инструкциями и новыми правилами прохождения контроля.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что биометрический контроль введут для выходцев из стран, которые имеют "сомнительную репутацию" и чаще всего нарушают правила пребывания в Украине. При этом нововведение не скажется в частности на гражданах США, ЕС и Канады.

Система будет автоматически считать, сколько времени иностранец пробыл в Украине, а в случае нарушения сроков автоматически информировать Нацполицию, ГПС и СБУ. Кроме того, новая система будет подключена к базе данных Интерпола.

Не будут применять биометрический контроль и для граждан Украины, проживающих в Крыму. Зато гражданам России, которые попали в Крым через российскую границу, будут отказывать во въезде в Украину. То же будет касаться и граждан Российской Федерации, зарегистрированных в Крыму.

В середине декабря МИД России заявил, что эти новые правила являются одной из причин того, что российские офицеры вышли из Совместного центра контроля и координации (СЦКК) прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на Донбассе. По их мнению, российские военные будут обязаны предоставлять властям Украины слишком много личных данных.

1 сентября президент Петр Порошенко подписал решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении контроля за въездом и выездом из Украины. Именно оно и обязало правительство ввести биометрическую верификацию иностранцев с 1 января 2018 года. Кроме того, был обновлен перечень стран миграционного риска, в который вошла и Россия.

С марта 2015 года гражданам России запретили въезд в Украину по внутренним паспортам, а с осени того же года было прекращено авиационное сообщение между Украиной и Россией.