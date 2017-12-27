Несколько десятков человек отказались возвращаться в "ЛДНР" - Геращенко

Копірайт зображення Ірина Геращенко Image caption Ирина Геращенко: "На нулевке. Списки обсуждены и согласованы"

Часть людей, которые были в списках от "ДНР" и "ЛНР" на обмен, отказались от того, чтобы их передавали сепаратистам. Об этом сообщила представительница Украины в переговорной группе Ирина Геращенко.

По ее словам, эти люди останутся на подконтрольной Украине территории. Их количество не уточняется.

Также стало известно, что списки полностью согласованы.

"На нулевке. Списки обсуждены и согласованы. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение", - написала в Facebook Ирина Геращенко.

Копірайт зображення Ірина Геращенко Image caption Удерживаемые укранскими властями пленные перед отправкой на обмен

Ранее сообщалось, что Киев передаст непризнанным "ДНР" и "ЛНР" 306 человек, которых сепаратисты отметили в своих списках на обмен, а украинским властям отдадут 74 пленных военных и гражданских.

Известно, что автобусы с пленными с обеих сторон около полудня среды прибыли к месту обмена под Горловкой.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Конвой сепаратистов у автобуса с пленными украинскими военными в Луганске, февраль 2015 года

После обмена часть людей, которых передадут Киеву, отправят вертолетами на лечение в Днепр, а другую часть - в Харьков.

Также ожидается, что из Харькова освобожденных людей доставят в Киев.

Вечером в среду в военном аэропорту Борисполя активисты планируют провести акцию "Встреть своих".

Встречать пленных с машинами скорой помощи собираются и в "ДНР" и "ЛНР".

Год без обмена

Копірайт зображення Getty Images

Это первый обмен пленными на Донбассе за долгое время.

Последний раз стороны обменивались пленными в 2016 году, когда украинской стороне передали представителя миссии ООН и искалеченного в результате взрыва волонтера Владимира Жемчугова в обмен на четырех человек, о передаче которых ходатайствовали непризнанные республики.

В декабре 2016 года сепаратисты освободили одного из защитников Донецкого аэропорта, а позже Киев передал "ДНР" и "ЛНР" в одностороннем порядке 15 человек, которых украинские власти судили за сепаратизм и антигосударственную деятельность.

С тех пор процесс обмена был заблокирован несмотря на то, что на переговорах в Минске эта тема постоянно поднималась всеми участниками процесса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Жемчугов после обмена

В частности, стороны вышли на формулу обмена "всех на всех" - по согласованным спискам пленных.

До нынешнего обмена украинская сторона утверждала, что сепаратисты удерживают около 170 граждан (присутствие 97 из которых на своих территориях признают в "ДНР" и "ЛНР") - как военных, так и гражданских.

Например, в ответ на запрос ВВС Украина в августе 2017 года в украинском Минобороны сообщали, что в плену сепаратистов на тот момент оставалось по меньшей мере восемь военнослужащих ВСУ, которых захватили еще во время боев за Иловайск летом 2014 года.

Также известно, что среди пленных есть как минимум один доброволец, который в августе 2014 года выходил из-под Саур-могилы, а также несколько защитников Донецкого аэропорта, которых сепаратисты задержали зимой 2015 года.

В "ДНР" и "ЛНР" заявляют, что Киев не хочет передавать им более полусотни людей, которых они указывают в своих списках на обмен.