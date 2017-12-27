Количество первых переданных пленных уточнили: Украина - 16 "ЛНР" - 75

Image caption Переговорщик от Украины Ирина Геращенко через стекло здоровается с пленными, которых отправили из "ЛНР"

Украине передали первых 16 заключенных из Луганска, а в так называемую "ЛНР" отправилось 75 человек, которые были осуждены украинскими властями. Об этом сообщили участники переговорного процесса.

Ранее в списках на обмен в "ЛНР" числилось 99 человек. Однако позднее 24 отказались от обмена.

Image caption Один из первых освобожденных украинских пленных

Данные о 75-ти пленных, переданных "властям "ЛНР", подтвердила СМИ представитель непризнанной "республики" Ольга Кобцева.

Сейчас идет согласование деталей обмена между Киевом и "ДНР".

Ранее стороны договорились об обмене по формуле "306 на 74" - 306 человек, находящихся в Украине, должны были передать сепаратистам, а 74 - отправиться на подконтрольную Киеву территорию.

Однако украинский омбудсмен Валерия Лутковская уточнила, что 43 человека из "списка 306" на обмен в "ДНР" и "ЛНР" отказались от передачи и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.

Они не приехали к месту обмена.

Image caption Представитель Украины Ирина Геращенко (слева) и "ЛНР" Ольга Кобцева

Уже непосредственно на КПВВ "Майорск", где проходит обмен, еще несколько человек, которых должны были передать сепаратистам, отказались участвовать в обмене.

Image caption В автобусе, в котором привезли пленных с "ЛНР", также находились журналисты подконтрольных сепаратистам медиа и российских СМИ

По данным Лутковской, некоторые из этих людей отбывают сроки заключения, остальные находятся под домашним арестом.