Освободили первых 16 украинских заключенных из "ЛНР"

Копірайт зображення Getty Images

16 человек, которых удерживали в самопровозглашенной "ЛНР", передали украинским властям. Туда взамен отправили 99 человек, которых сепаратисты отмечали в своих списках на обмен. Об этом сообщает корреспондент ВВС Украина с места событий.

Это первый этап обмена - дальше Киев будет проводить обмен с самопровозглашенной "ДНР".

Известно, что среди освобожденных из Луганска - двое фанатов футбольного клуба "Заря" Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, которых непризнанные власти "ЛНР" приговорили к длительным срокам заключения по обвинению в "шпионаже в пользу Украины".

Ранее стало известно, что более 40 человек из списка на обмен "ЛНР" и "ДНР" отказались, чтобы их передавали сепаратистам.

Ранее стороны договорились об обмене по формуле "306 на 74" - 306 человек, находящихся в Украине, должны были передать сепаратистам, и 74 пленных отправлены на подконтрольную Киеву территорию.