Германия и Франция пообещали помочь в освобождении пленных

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Президент Петр Порошенко сообщил, что в ночь на четверг получил заверения от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые намерены сделать все возможное для скорейшего освобождения украинских заложников. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лидеры Германии и Франции "присоединяются к нашей борьбе и будут делать все возможное, чтобы ускорить освобождение наших ребят", рассказал глава государства.

Накануне Петр Порошенко встретился с семьями тех, кого, несмотря на все усилия, боевики пока не отдают. Он заверил, что усилия по их освобождению будут продолжаться.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон назвала день освобождения заложников очень важным и особенным для Украины и украинцев.

"Я хочу заверить, что мы продолжим работать для того, чтобы все заложники вернулись домой", - отметила Изабель Дюмон и подчеркнула, что Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Постоянный заместитель Посла Федеративной Республики Германия в Украине Вольфганг Биндзайль поздравил всех с успешным обменом пленными. "Особенно рад тому, что родственники, друзья и семьи еще до Нового года смогут обнять своих самых дорогих", - отметил он.

"Президент планирует проводить серьезную работу по освобождению тех, кто осужден в России. Для этого сохранены российские пленные, как дополнительная карта, в качестве аргумента обменять российских граждан на наших граждан", - сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

103 украинца все еще остаются в заложниках у боевиков "ДНР" и "ЛНР" - такие цифры обнародовал накануне председатель СБУ Василий Грицак.

73 украинских военных и гражданских, которых в среду освободили при обмене на Донбассе, прибыли ночью в Киев.