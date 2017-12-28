В Иерусалиме около Стены плача появится станция имени Трампа

Копірайт зображення EPA Image caption Дональд Трамп у Стены плача

Министр транспорта Израиля утвердил план строительства железнодорожного тоннеля под старым городом Иерусалима и решение назвать станцию около Стены плача именем Дональда Трампа.

Исраэль Кац заявил, что хочет таким образом отблагодарить американского президента за его решение признать город столицей Израиля.

Стена плача - самое святое место, где евреям разрешено молиться.

Предложенный тоннель и станция должны стать частью скоростной линии из Тель-Авива, которую должны открыть в следующем году.

Предыдущие подземные работы Израиля рядом со Стеной плача и мусульманскими святынями и Храмовой горой вызвали протесты палестинцев.

Агентство ООН по вопросам культуры ЮНЕСКО, которое признало старый город Иерусалима объектом культурного наследия, выразила обеспокоенность по поводу рытья тоннеля и подземных работ.

Кац рассказал СМИ, что прокладка железнодорожной линии "Тель-Авив - Иерусалим" является важнейшим транспортным проектом.

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Он добавил, что утвердил рекомендованный израильской железной дорогой проект продления железнодорожной линии на три километра до Стены плача, расположенной в оккупированном Восточном Иерусалиме.

В тоннеле будет две станции на глубине около 52 метров - "Центр" и "Дональд Трамп, Стена плача".

Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля несмотря на осуждение мирового сообщества. США уже заявили о подготовке к переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

На прошлой неделе Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала США отменить свое решение.

Право Израиля на Иерусалим не признало международное сообщество. Все страны, в том числе ближайший союзник Израиля - США, разместили свои представительства в Тель-Авиве.

С 1967 года Израиль построил в Восточном Иерусалиме десятки кварталов, где теперь живут около 200 тысяч израильтян.

Международное право не признает поселения законными, хотя Израиль сэтим не согласен.