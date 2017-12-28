Нападение смертника в Кабуле: 40 человек погибли

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По меньшей мере 40 человек погибли и 30 были ранены во время нападения смертника в Кабуле.

Взрыв произошел в помещении шиитского культурного и религиозного центра на западе столицы Афганистана.

Министр внутренних дел страны сообщил, что после взрыва смертника неподалеку произошли еще два взрыва.

Ответственность за нападение никто на себя не взял. За последние месяцы ряд нападений на шиитские объекты по всей стране осуществляло так называемое "Исламское государство".

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На фото из соцсетей видны тела людей на месте взрыва. Чиновники сообщают, что десятки человек были доставлены в больницы.

Во время атаки в культурном центре были студенты, которые пришли на дискуссию.