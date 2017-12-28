ЮНИСЕФ: нападения на детей в зонах конфликтов шокируют

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Нападения на детей в зонах конфликтов достигли шокирующего уровня в 2017 году - утверждают в детском фонде ООН. Среди критических зон - в том числе и Украина, где в постоянной опасности находятся более 200 тысяч детей.

В новом докладе ЮНИСЕФ говорится, что пренебрежение международными законами о защите наиболее уязвимых слоев населения стало очень распространенным.

Директор ЮНИСЕФ Мануэль Фонтэн отметил, что большинство детей стали жертвами дома, в школах и на игровых площадках. Он также отметил, что такая жестокость не имеет права становиться нормой.

В отчете освещается несколько конфликтных зон, где, по его словам, дети страдали больше всего:

В Центральноафриканской республике из-за увеличения уровня насилия детей убивали, насиловали, похищали и вербовали вооруженные группы;

Исламистские боевики Боко Харам довели как минимум 135 детей на северо-востоке Нигерии и Камеруна до суицида, что почти в пять раз больше, чем в 2016 году;

Мусульманские дети рохинджа в Мьянме страдали от "шокирующей и массовой жестокости", когда их выганяли из дома в штате Ракин;

В Южном Судане более 19 тыс. детей были привлечены к вооруженным силам и воинским формированиям;

Столкновения в Йемене привели как минимум к 5 тыс. жертв среди детей, которые по официальным данным погибли или были ранены, причем реальное количество, вероятно, намного больше;

На востоке Украины 220 тыс. детей живут под постоянной угрозой из-за наземных мин и других взрывных устройств, оставленных войной.

В докладе также отмечается, что миллионы детей страдают от недоедания, болезней и травм, полученных в борьбе за еду, воду и доступ к медицине.

"ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликтов выполнять свои обязательства по международному праву и немедленно прекратить нарушение прав детей и не допустить нападений на гражданскую инфраструктуру, включая школы и больницы", - добавляют в докладе.