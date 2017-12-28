Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете терактом

Копірайт зображення НАК Image caption Взрыв произошел в камере хранения рядом с кассами

Президент России Владимир Путин заявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт. Следственный комитет России ранее квалифицировал взрыв в магазине "Перекресток" как покушение на убийство.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", - заявил Путин на церемонии награждения военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Сирии. Никаких других подробностей президент не привел.

При этом Путин заявил, что поручил директору ФСБ Александру Бортникову при задержании предполагаемых террористов "действовать строго в рамках закона". "Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, офицеров - действовать решительно, в плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте", - подчеркнул он.

Копірайт зображення VK.COM/SPB_TODAY Image caption В результате взрыва в супермаркете пострадали 13 человек

В среду, 27 января, в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате пострадали 13 человек, восемь из них были госпитализированы. Преступник, предположительно, оставил взрывное устройство в камере хранения.

Накануне следственными органами было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, хотя в Следственном комитете России утверждают, что рассматриваются и другие версии произошедшего.

Как сообщило петербургское издание "Фонтанка", за полчаса до взрыва в супермаркет вошел "крепко сложенный брюнет неславянской внешности", который положил рюкзак в камеру хранения, быстро прошел по торговому залу, а затем покинул магазин. Издание опубликовало кадры, снятые камерой видеонаблюдения.

15 декабря ФСБ России сообщила о задержании группы, которая планировала взрывы в Санкт-Петербурге, в том числе в Казанском соборе. В общей сложности были задержаны семь человек.

По информации ФСБ, все они являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство".